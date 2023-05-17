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KMTSO Başkanı Buluntu: Haram edilen yardımları iade etmeye hazırız

DHA

KMTSO Başkanı Buluntu: Haram edilen yardımları iade etmeye hazırız


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KMTSO) Mustafa Buluntu, seçimler sonrası sosyal medyada depremzedelere hakaret edip, yaptıkları yardımlardan dolayı haklarını haram edenlere tepki göstererek, "Eğer bize hakkınızı haram ediyorsanız biz bunların bedellerini tek tek sizlere iade etmeye ve ödemeye hazırız" dedi.
KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, 6 Şubat depremlerinin simgesi haline gelen Ebrar Sitesi önünde basın toplantısı düzenledi. 6 Şubat'ta çok büyük bir afet yaşadıklarını belirten Buluntu, yaklaşık 1800 kişi ile depremde en çok can kaybının Ebrar Sitesinin enkazında açıklama yapmayı uygun gördüklerini ifade etti. Buluntu, depremden sonra Türkiye'nin tek vücut olduğunu belirterek, "Türkiye'nin her yerinden, doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden şehrimize çok ciddi yardımlar geldi. Ben öncelikle bu yardımları gönderen her vatandaşımıza tüm sivil toplum kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeri geldi bir küçük kardeşimiz kumbarasından çıkardığı paraları özel notuyla bizlere gönderdi hep beraber ağladık. Yeri geldi bir teyzemiz hac parasını bize gönderdi o yıl hacca gitmekten vazgeçti. Bunlara şahit olduk hep beraber ağladık" diye konuştu.
'LÜTFEN BU İNSANLARI RAHAT BIRAKIN MEZARLARINDA RAHAT UYUSUNLAR'
14 Mayıs seçimlerinden sonra çok üzücü şeylere şahit olduklarını kaydeden Mustafa Buluntu, seçim sonuçları üzerinden depremzedelerin çok ağır hakaretlere maruz kaldığını ifade etti. Buluntu, şunları söyledi:
"Özellikle bu hafta sonu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde halkımızın özgür iradesiyle ortaya koymuş olduğu ve tercihini yapmış olduğu söylemlerden dolayı birkaç gündür sosyal medyada ve birtakım mecralarda deprem bölgesindeki insanlar çok ciddi manada rencide edildi, çok ağır hakaretlere maruz kaldı. Ve biz, tüm deprem bölgesindeki insanlar olarak ve Kahramanmaraş şehri olarak biz, bundan çok derin bir üzüntü duyduk. Emin olun belki deprem kadar bu söylemler bizi çok daha üzdü. Yeri geldi ölmüş insanlarımıza hakaret ettiler. Bir takım kendini bilmez insanların yapmış olduğu bu paylaşımlar bu bölgedeki insanlarımızı çok ciddi manada etkiledi. Haklarını haram, zehir edenler ve birçok saldırıda bulunan insanlara ben şunu söylemek istiyorum. Eğer bir hakkınız varsa, gerçekten bize bunu başka bir amaçla gönderdiyseniz, 15 bin kişisini kaybeden bir şehir olarak lütfen bu insanları rahat bırakın mezarlarında rahat uyusunlar. Biz onların hakkını Kahramanmaraş esnafı, ticaretçisi, sanayicisi ve Kahramanmaraş'ta yaşayan her bir ferdi adına Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu maksatla göndermiş olduğunuz yardımlardan dolayı bize hakkınızı haram ediyorsanız biz bunların bedellerini tek tek sizlere iade etmeye ve ödemeye hazırız."
'BİZ, GURURLU BİR MİLLETİZ'
Tepkisinin, seçim sonuçları üzerinden depremzedelere hakaret eden kişilere yönelik olduğunu, diğer yardımsever insanları ayırdığını belirten KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, "Bu paylaşımı yapan insanlardan benim ricam şu; biz zaten gerçekten çok yaralıyız ve sadece Kahramanmaraş olarak söylemiyorum, tüm deprem bölgesinde yaşayan insanlar adına bunu söylüyorum. Bizi lütfen rencide etmeyin, yaralamayın biz gururlu milletiz. Yeri gelir aç kalırız, aç yatarız ama neticesinde bize gönderdiğiniz her türlü yardımdan, bir bardak sudan, bir tane ekmekten bile biz çok mutlu olduk." dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-05-17 18:42:28

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