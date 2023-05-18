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Kirişci: Yolumuza, Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle geçecek bir seçimle devam edeceğiz

DHA

Kirişci: Yolumuza, Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle geçecek bir seçimle devam edeceğiz


Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakında, Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığı Seçiminde de Sayın Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek alarak yolumuza, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihine altın harflerle geçecek bir seçimle de devam edeceğiz" dedi.
6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle iş yerleri yıkılan ya da ağır hasarlı olan esnaf için kurulan geçici çarşılardaki 135 iş yerinin kurası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Salonunda düzenlenen törenle çekildi. Törene, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ilçe belediye başkanları ile oda başkanları ve esnaflar katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, depremin ardından şehrin inşası noktasında tüm alanlarda hızlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Bir taraftan kalıcı konutlar hızla yükselirken bir taraftan da şehrin geleceğine dönük planlamalar yaptıklarını kaydeden Güngör, bu kapsamda geçici çarşıların kurulumu ve tesliminin devam ettiğini belirtti. Şehir merkezinde 2 bin 436, ilçelerde ise 1619 olmak üzere toplamda 4 bin 55 geçici iş yeri planlandığını ifade eden Güngör, "Merkezde bunların 2 bin 15´i, ilçelerde ise bin 369´u tamamlandı. Bugün de 135 iş yerimizin teslimini gerçekleştireceğiz. AFAD ile koordineli bir şekilde bu süreçleri yürütüyoruz. Tamamlanan iş yerlerimizi de kura çekimi ile esnaflarımıza teslim ediyoruz" diye konuştu.
'MİLLET İRADESİNİN TECELLİSİDİR, BUNA SAYGI DUYUYORUZ'
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise geçici iş yerlerinin sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmasında 14 Mayıs seçimlerinin değerlendirmesini de yapan Kirişci, şunları söyledi:
"Bu seçimde milletimiz iradesiyle Mecliste 322 milletvekiliyle çoğunluğu Cumhur İttifakına teslim etti, millet iradesi bu yönde tecelli etti. Cumhurbaşkanlığı Seçimi noktasında da yüzde 49.5'te kaldı. İlk defa olan bir şey, ilk defa Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2'nci tur şeklinde icra ediliyor oldu. Ve bu da aslında ülkemizin şanlı demokrasi tarihimizin bana göre önemli bir kazanımı. Biz burada 'Kıl payı kaybettik' veya 'Bizi niye desteklemediniz' demiyoruz. Bu millet iradesinin tecellisidir, buna saygı duyuyoruz ama 2'nci tur için de milletimizden istikrarın devamı ve bu ülkede daha güzel günlerin inşası ve ihyası noktasında ve Türkiye Yüzyılının tam da kapısı aralanmışken inşallah bunun da tecellisi için çok elzem ve vazgeçilmez olduğunu da belirtmek istiyoruz. Burada hepimize bir görev düşüyor ama ben, başta şu teşekkürü Kahramanmaraşlı hemşerilerime ve iletmek istiyorum. Çünkü 30 büyükşehir arasında ve deprem illeri arasında Cumhur İttifakına 71.9'luk bir desteği yani Cumhurbaşkanımıza verilen desteği il olarak bizi 1'inci sıraya yerleştirdiğini, bundan dolayı da müteşekkir olduğumuzu hassaten belirtmek istiyorum. Kahraman kente, Kahramanmaraşlı hemşerilerime, aziz milletimize de zaten bu yakışırdı. Biz bu 71.9'u inşallah 28 Mayıs günü daha yukarılara çıkaralım arzusu içerisindeyiz. Kahramanmaraş'ta olup deprem münasebetiyle ilimizi terk edip, gelip oy kullanıp tekrar buradan ayrılıp 28 Mayıs'ta gelip geri dönmesini beklediğimiz kardeşlerimizi bu gösterdikleri özveri için şükranlarımı sunuyorum ama öbür taraftan da bunun 28 Mayıs'ta artarak, 14 Mayıs'ta gelemeyen, mazereti nedeniyle oy kullanamayan kardeşlerimizi de inşallah 28 Mayıs'ta oy kullanmaları konusunda davetimi da buradan, artık bu memleketin bir milletvekili olarak, Meclise giren bir evladı olarak bunu da yineliyorum. Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakında, Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığı Seçiminde de Sayın Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek alarak yolumuza, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihine altın harflerle geçecek bir seçimle de devam edeceğiz."
Daha sonra çekilen kura ile geçici çarşıdaki iş yerlerinin sahipleri belirlendi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-05-18 18:31:39

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