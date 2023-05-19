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Bakan Kirişci: Gençliğine güvenen milletler, her zaman aydınlık olmaya muktedirdir

DHA

Bakan Kirişci: Gençliğine güvenen milletler, her zaman aydınlık olmaya muktedirdir


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geleceğin dünyasında karşılaştığı sorunları akıl ve ilimle çözebilen nesillerin söz sahibi olacağını belirterek, "Gençliğine güvenen, sağlam ve her türlü donanıma sahip gençler yetiştiren milletlerin istikbali, her zaman aydınlık ve parlak olmaya muktedirdir" dedi.
Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Atatürk Meydanı'nda çelenk sunma töreniyle başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz'un Atatürk Anıtı'na çelen sunmasının ardından kutlamalar Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde devam etti. Kutlamalara; Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz'un açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919´da Samsun´a ayak basarak, Türk milletiyle birlikte eşine az rastlanır bir kahramanlıkla kurtuluş yolunda destansı bir yürüyüşe başladığını söyledi. Anadolu´yu Türklere yurt kılan güç ve iradenin kaynağının, milletin sinesindeki o büyük iman ve diriliş ruhu olduğunu belirten Kirişci, şunları söyledi:
"Bu ruh, Malazgirt´te, Çanakkale´de, İstiklal mücadelemizde, teröre karşı verdiğimiz mücadelede, 15 Temmuz´da, Afrin´de, İdlib´de bizim en büyük kuvvetimiz olmuştur. Çok kıymetli, istikbalimiz, umudumuz gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün İstiklal yürüyüşüne başladığı gün olan 19 Mayıs´ın sizlere armağan edilmesi, büyük anlamlar içermektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizler de gençliğin dinamizmini tarım ve orman sektörlerimize taşımak için Tarım ve Orman Gençlik Konseyi´ni kurduk çünkü inovatif düşüncenin kaynağı olan gençler sayesinde Türkiye Yüzyılı tarım ve ormancılığın da yüzyılı olacaktır. Gençliğine güvenen, sağlam ve her türlü donanıma sahip gençler yetiştiren milletlerin istikbali, her zaman aydınlık ve parlak olmaya muktedirdir. Geleceğin dünyasında, milli değerlerine sahip çıkan, çalışmaktan yorulmayan, karşılaştığı sorunları akıl, ilim ve diyalogla çözebilen nesiller söz sahibi olacaktır. Güçlü ve müreffeh bir ülke olma yolunda önemli mesafeler kateden Türkiye Cumhuriyeti, gençlerimizin omuzlarında aydınlık bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir."
Kutlamalar, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-05-19 13:18:57

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