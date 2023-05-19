Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 44'üncü anaokulunu Kahramanmaraş'ta açtı



Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)BAŞKANLIĞINI sanatçı Gülben Ergen'in yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 44'üncü anaokulunu depremlerin vurduğu Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde açtı. Açılış töreninde konuşan Gülben Ergen, diğer deprem illerine de anaokulu yapacaklarını söyledi.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin 44'üncü anaokulu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde açıldı. İki derslikli Çocuklar Gülsün Diye BTF Anaokulu'nun açılış törenine, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Gülben Ergen, kurum amirleri ile bölge halkı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, öğrenciler dans gösterisi sundu.

'DEPREMİ UNUTMAYALIM, UNUTTURMAYALIM'

Törende konuşan Gülben Ergen, kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin 44'üncü anaokulunun Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine yapıldığını söyledi. Bu okulun aynı zamanda Kahramanmaraş'a yaptıkları 2'nci anaokulu olduğunu belirten Ergen, şunları söyledi:

"11 afet bölgesinde 11 anaokulu sözü verdik ülkemize. İlk açılışımız 23 Nisan'da Diyarbakır'daydı, şimdi Kahramanmaraş'tayız. Buradan Gaziantep'e, Adana'ya, Adıyaman'a ve diğer afet bölgelerimize uzanan önemli ve sorumluluk dolu bir yolculuk bizi bekliyor. Bugün, Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu'nu el ele açtığımız BTF'ye teşekkür etmek istiyorum. BTF, Amerika'da yaşayan Türk vatandaşlarımızın birleşip oluşturduğu müthiş bir dayanışma ve titizlikle çalıştıkları bir iyilik platformu aslında. Bizim yollarımızı kesiştiren, tanıştıran iyilik, benim değerli dostum, sevgili Dilek Livaneli, BTF'nin tüm gönül verenleri, emekçileri, Amerika'da yaşayan Türk vatandaşlarımız ve dünyanın birçok yerinden gelen yardımlarla oluşturduk bu okulu, bu kadar kısa zamanda. Pazarcık, Kahramanmaraş, burada yaşananlar, buradaki kayıplarımız, acılarımız, çığlıklarımız çok başkaydı. Dilerim ki bugünden itibaren bu güzel bayram gününün sevinciyle, onuruyla, gururuyla yaralarımız daha çabuk sarılsın. Sizin ihtiyaçlarınızı biz duyalım ve hiçbir şekilde depremi unutmayalım, unutturmayalım. Hiçbir gündem, depremin ve depremdeki acılarımızın önüne geçemesin. Öncelik deprem olsun, önce çocukların ihtiyaçları olsun ve önümüzdeki yaz günlerinde bekleyen tüm ihtiyaçları dikkate alalım, unutmayalım."

VALİ COŞKUN'DAN ERGEN'E TEŞEKKÜR PLAKETİ

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise Türkiye Cumhuriyeti'nin hem okul, hem de mevcut okulların fiziki yeterliliğini artırma anlamında yaptığı çalışmaları anlatarak, "Hayırseverlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın da bu kapsamda bizlere vermiş olduğu desteğin çok değerli ve kıymetli olduğunu belirtmek istiyorum. Burada inşallah çocuklarımız eğitim alacaklar, kendilerini geliştirecekler ve ülkemize, ilimize, ilçemize önemli hizmetleri sunacaklardır. Ben bu anlamda geleceğimizin teminatı evlatlarımızın eğitimi için sorumluluk üstlenen ve bir farkındalık oluşturan Çocuklar Gülsün Diye Derneği'ne ve çok kıymetli başkanı Gülben Ergen hanımefendiye teşekkür ediyor, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Vali Coşkun daha sonra da Ergen'e teşekkür plaketi verdi. Kurdele kesiminin ardından Vali Coşkun ile Ergen davetlilerle birlikte okulu gezip öğrencilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-05-19 17:25:51



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