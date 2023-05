Erdoğan: CHP Genel Başkanı ve arkadaşlarının zihniyeti 73 yıldır hiç değişmedi (2)

HELİKOPTERLE KAHRAMANMARAŞ'A GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman mitinginin ardından helikopterle Kahramanmaraş'a geldi. Havalimanına inen Erdoğan, mitingin düzenlendiği Adıyaman Valiliği önündeki alana hareket etti. Platforma çıkarak kalabalığı selamlayan Erdoğan, depremden iki gün sonra kente geldiğini ve son olarak da bayramın ikinci günü Kahramanmaraş'ta olduğunu belirterek, "Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremde evleri, iş yerleri yıkılan veya kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum. Afetin ilk anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. İlk günlerde kötü hava şartları, altyapının hasar görmesi ve yıkım alanının genişliği sebebiyle bazı aksaklıklar yaşanmış olsa da, hamdolsun kısa sürede depremzede kardeşlerimizin yanında olduk. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük arama kurtarma, yardım ve yeniden inşa operasyonlarını yürüttük. Bakanlarımızı, kurum yöneticilerimizi, belediye başkanlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, gönüllerimizle adeta deprem bölgesine yürüdük. Bugüne kadar deprem bölgesinde görev alan sayımız 650 bini bulduk" dedi.

'KAHRAMANMARAŞ İKİNCİ TURDA YÜZDE 80'İ YAKALAYACAK'

Kahramanmaraş'ın 14 Mayıs seçimlerinde kendilerine yüzde 72 destek verdiğini belirten Erdoğan, "Kahramanmaraş patladı. Yüzde 72 ile büyük şehirler arasında birinci oldu. İkinci turda ben inanıyorum ki Kahramanmaraş yüzde 80'leri yakalayacak" dedi.

'ALANDA 70 BİN KİŞİ VAR'

Alanda kaç kişinin bulunduğunu sorduğunu belirten Erdoğan, "Resmi rakamlara göre alanda 70 bin katılım var. Maşallah. Gördüğünüz gibi çalışmalarımız tam gaz sürüyor. Önümüzdeki ekimkasım aylarıyla birlikte kalıcı konutları hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Değerli kardeşlerim Ulaştırma Bakanlığımız. Pazartesi günü Elbistan-Malatya yolunun ihalesini gerçekleştiriyor. Ve bu arada yine köy evlerinin de teslimlerini etap etap yapacağız. Bu vesileyle AFAD'ın hak sahipliği başvurularının bugünden itibaren. e-devlet üzerinden de yapılabileceğinin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyoruz" dedi.

'BAY BAY KEMAL'A, VAH VAH KEMAL DİYECEKSİNİZ'

14 Mayıs seçimlerinde verilen yüzde 72 desteğe ve depremde yaşadıkları acı kayıplara rağmen milli iradenin gücüne sahip çıkarak sandığa giden herkese teşekkür eden Erdoğan şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş olarak şahsıma verdiğiniz yüzde 72'yi bulan destek için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor. Aday ve parti ayrımı yapmaksızın yaşadıkları acı kayıplara rağmen milli iradenin gücüne sahip çıkarak sandığa giden Kahramanmaraş'ın edelerine, yiğit evlatlarına teşekkür ediyorum. Mecliste cumhur ittifakı olarak 322 ile çoğunluğu elde etti. Cumhurbaşkanlığı seçimi ise en yakın rakibimize dün açıklanan resmi sonuçlara göre 2 milyon 539 bine yakın fark atmamıza rağmen ikinci tura kaldı. Kahramanmaraş'ın 28 Mayıs'ta da iradesine sahip çıkarak en yüksek katılımla sandığa gideceğine ve tercihini çok daha yüksek oranla yapacağına inanıyorum. Biz ülkemizi güçlendirme, deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırma çalışmaları yürütürken birileri buralarda turistik gezi yapıp resim çektirip gidiyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın sandıktaki tercihleri de tabii olarak bu tabloya uygun şekilde gerçekleşti. Daha seçim gecesinden başlayarak kalp yapan eller yumruğa, bahar şarkıları söyleyen diller, hakarete ve tehdide döndü. Kardeşlerim bu Bay Bay Kemal, Kandil'den talimat almıyor mu? Terör örgütleriyle beraber bu yolda yürümedi mi? Benim Kahramanmaraşlı kardeşlerim teröristlerle beraber olanlara oy verir mi? Öyleyse 28'inde de ben inanıyorum ki sizler Bay Kemal'e hakikaten Vah Vah Kemal diyeceksiniz."

'DEPREMZEDELERİ BUNLARIN İNSAFINA TERK EDECEK DEĞİLİZ'

Deprem bölgesini önemsediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Küresel emperyalistlerin ülkemize yönelik sinsi oyunlarının figüranlığına koşanlar, deprem şehirlerimizin umutla geleceklerine sarılışını kabullenemedi. Ülkeyi Londra tefecilerin eline bırakmaya, gençlerimizin teknoloji hayallerinin sembolü kurumlarımızı birilerine peşkeş çekmeye niyetlenenler, bu şehirlerimizin ayağa kalkma gayretlerini umursamazlar. Elbette biz hiçbir depremzedemizi bunların insafına terk edecek ortada bırakacak değiliz. Şartlar ne olursa olsun tüm depremzedelerin bizi Allah'ın izniyle yeniden ayağa kaldıracağız. Deprem bölgesinde yaptığımız çalışmaların şahidi sizlersiniz. Diğer şehirlere giden depremzedelere nasıl yardımcı olduğumuzu da oradaki kardeşlerimiz gayet iyi biliyor."

CHP Genel Başkanı ve ekibinin ilk tur sonucu ile tehdit ve hakarete başvurduğunu ileri süren Erdoğan, şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı ve ekibi ne yapıyor? Daha bitmemiş bir seçimin ilk tur sonucu üzerinden tehdit ve hakaret diliyle önlerine geleni itiyor, kakıyor, ötekileştiriyor. Allah muhafaza ülkenin kaderinde söz sahibi olmaları durumunda bunların neler yapabileceklerini varın siz hesap edin. Bu seçimlerde milletimize, Cumhuriyetimizin yeni asrına giriyor olmamızdan aldığımız ilhamla Türkiye yüzyılı dedik. Öyle içi de altı da boş bir vizyon denemesi değil. Tam tersine bu vizyonu ülkemizde 21 yılda kazandırdığımız güçlü eser ve hizmet altyapısı üzerine bina ettik. Bugüne kadar eğitimde, sağlıkta, adalette, güvenlikte, ulaştırmada, enerjide, sanayide, tarımda, sporda sosyal yardımlarda velhasıl her alanda sağlam temeller attık."

'VATANI SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ'

CHP Genel Başkanı'nın terör örgütleriyle kol kola yürüdüğünü öne süren, ancak kendilerinin vatanı sahipsiz bırakmayacaklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasını söyle tamamladı:

"Vatanı sahipsiz bırakmayacağız. Kimseyi umutsuz bırakmayacağız. Kimseyi sevgisiz bırakmayacağız. Kimseyi açıkta bırakmayacağız. Kimseyi muhtaç bırakmayacağız. Kimseyi şefkatsiz bırakmayacağız. Bunları 81 vilayetimizin hiçbirini 85 milyon vatandaşımızın hiçbir ferdini gönül coğrafyamızda kalbini ve gözünü bize dikmiş hiçbir kardeşimizin dışarıda bırakmadan hepsini kucaklayarak yapacağız. Ülkenin ve milletin derdiyle dertlenmeyenlerin oynadıkları tiyatro işte seçim sandığından çıkan sonuçlara verilen tepkiyle bozulur. Her gün bir başka maskeyle milletin karşısına çıkarlar. Gün gelir işte böyle gerçek yüzleriyle yakalanır. CHP Genel Başkanı 28 Mayıs için kendine yeni maskeler hazırlar. Ama artık beyhude bir uğraş içinde. Çünkü milletimiz onun ve CHP Genel merkezinden yönettiği trol ordusunun derdinin ülkeye hizmet etmek değil, ülkeyi birilerine peşkeş çekmek olduğunu gördü. Terör örgütleriyle hala kol kola yürürken ağzından çıkan hiçbir sözün değeri yoktur. Bay Bay Kemal kimlerle kol kola? Terör örgütü PKK ve onların uzantıları parlamentodaki sözde parti. Tefeciler onu destekleyen operasyonlarını kesintisiz sürdürürken, ağzından çıkan hiçbir sözün değeri yok. Kendi partisi bile kazanamayacağını inanırken masayı yumruklayarak attığı nutukların hiçbir değeri yok. Bunun için kalbiyle bizim yanımızda yer alan herkese düşen önemli bir görev var. Kardeşlerim rehavete kapılmıyoruz, zafer sarhoşluğu içine girmiyoruz. İkinci turda 14 mayıs'ta sandığa giden tek bir vatandaşımızın dahi fire vermesini istemiyoruz. İlk turda diğer adaylara oy vermiş kardeşlerimizin ülkenin ve milletin aydınlık geleceği için bu defa bize destek vermesini bekliyoruz. CHP Genel başkanının aylardır oynadığı oyunun artık bittiğini gören sağduyu sahibi vatandaşlarımızın tercihlerini bir kez daha gözden geçireceklerini umuyorum. İnşallah 28 Mayıs akşamı hep birlikte kazandığımızı müjdesini milletimiz de paylaşmaya hazır mıyız?"Hasan KIRMIZITAŞÖmer KOÇKadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Hasan KIRMIZITAŞ, Ömer KOÇ, Kadir GÜNEŞ, Ahmet ATMACA

2023-05-20 20:48:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.