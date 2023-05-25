Kazada ölen sağlıkçı ve kızı yan yana toprağa verildi



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden tıbbi sekreter Hasan Çetinkaya (35) ile kızı İdil Çetinkaya (3), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yan yana toprağa verildi. Aynı kazada ölen Ümmü Çetinkaya ve diğer kızı İkra Çetinkaya'nın cenazesi ise ailelerin isteği üzerine Manisa'nın Sarıgöl Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaza, salı günü Buldan-Manisa kara yolunun Bozalan mevkinde meydana geldi. Mehmet Börekci yönetimindeki 32 ACN 657 plakalı TIR, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Hasan Çetinkaya'nın kullandığı 46 P 7454 plakalı otomobile çarptı. TIR sürücüsünün yaralı olarak atlattığı kazada Hasan Çetinkaya, kendisi gibi tıbbı sekreter olan eşi Ümmü Çetinkaya ile kızları İkra ve İdil Çetinkaya hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Ümmü Çetinkaya ile kızı İkra Çetinkaya'nın cenazeleri Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verilirken, Hasan Çetinkaya ile kızı İdil Çetinkaya'nın cenazeleri ise uçakla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gönderildi. Yakınları tarafından havaalanından alınan baba ve kızın cenazeleri Hacı Ahmet Mezarlığı'na getirildi. Cenaze namazına Çetinkaya ailesi, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Cengiz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Baba ve kızın cenazeleri, mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Eşiyle Marmaris Devlet Hastanesi'nde görev yapan Ümmü Çetinkaya'nın Manisa Alaşehir Devlet Hastanesi'ne tayinini istediği, talebin olumlu sonuçlanması üzerine ailenin Alaşehir'e giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-05-25 12:37:11



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