Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

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Ömer KOÇ/KAHRRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 22.59'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7.17 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-05-25 23:16:38



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