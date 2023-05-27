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Depremde telef olan 43 bin 618 küçükbaş hayvanın dağıtımı Kahramanmaraş'ta başladı

DHA

Depremde telef olan 43 bin 618 küçükbaş hayvanın dağıtımı Kahramanmaraş'ta başladı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde telef olan hayvanların dağıtımı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de katıldığı törenle başladı. Bakan Kirişçi, "Deprem nedeniyle telef olan 43 bin 618 küçükbaş hayvanın dağıtımı için gerekli olan 341 milyon TL, İl Tarım Müdürlüklerimizin hesabına 26 Mayıs Cuma günü geçmiş bulunmaktadır. Bu çalışmaların da başladığının bir diğer göstergesidir. Yetiştiricilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Tarım ve Oran Bakanlığı'nca yürütülen hasar tespit çalışmalarında 43 bin 618 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi. Hayvanların üreticilere ilk teslimi ise Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle yapıldı. Yedikuyular bölgesindeki törene, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile üreticiler katıldı. 
`SÖZÜMÜZÜ YERDE BIRAKMADIK´
Deprem bölgesinde telef olan ve bakanlık tarafından karşılanacak büyükbaş hayvan sayısının 5 bin 804, kanatlı hayvan sayısının da 800 bin civarında olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, hasar tespit çalışmalarının tamamlandığında onların tamamının üreticilere teslim edileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin ardından yaptığı açıklama ile "Depremde hayvanları telef olan çiftçilerimizin kayıplarını, inekse inek, koyunsa koyun, tavuksa tavuk, arıysa arı olarak, bedelsiz olarak yerine koyacağız" diyerek söz verdiğini hatırlatan Kirişci, "Bizler sözümüzü yerde bırakmadık, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu talimatları doğrultusunda bunun gereğini de hemen süratle fiile dönüştürmüş olduk. Sizleri üretimden mahrum bırakmamak için hemen işe koyulduk, bugün burada bu nedenle karşınızdayız. Allah´ın izniyle bu zamana kadar yaptıklarımız zaten bundan sonra da yapacaklarımızın bir teminatı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yayımlanan 12 Mart 2023 tarihindeki cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında, çiftçilerimizin telef olan hayvanlarını, bakanlığımıza bağlı TİGEM işletmelerinden sağladığımız aynı ırktan hayvanlar ile bir defaya mahsus olmak üzere bedelsiz karşılayacağımızı da inşallah belirtmiş olalım" dedi.
HAYVANLAR 2 YIL SATILAMAYACAK
Kahramanmaraş'ta 15 bin 342 küçükbaş hayvanın dağıtımının yapılacağını, depremde telef olan hayvanların TÜRKVET sisteminde kayıtlı ve hasar tespit komisyonlarınca tespitinin yapılmış olması gerektiğini ifade eden Bakan Vahit Kirişci şunları söyledi:
"Depremzede çiftçilerimizin telef olan hayvanları için ayrıca bir müracaatta bulunması gerekmiyor. Hayvan dağıtımlarını, öncelikle gerekli barınma ve altyapıya sahip olanlardan başlamak üzere, tüm depremzede yetiştiricilerimize, bakanlığımız koordinasyonunda yetiştirici veya üretici örgütleri aracılığı ile yapacağımızı da belirtmekte fayda görüyorum. Bu minvalde ilk etapta küçükbaş hayvanlar teslim edilerek ve süreç içerisinde de diğer hayvanların teslimini gerçekleştirilmiş olacağız. Şunu da hatırlatmak isterim ki bölgede hayvansal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için, bu destekten yararlanan yetiştiricilerimizin, teslim aldıkları hayvanlarını 2 yıl süresince mücbir sebepler dışında sahip değişikliği mümkün olmayacak. Aksi takdirde hayvan bedeli geri alınacak. Depremzede çiftçinin vefatı halinde hayvanlar, mirasçılarına verilecek. Aynı şartlar mirasçılar için de geçerli olacaktır. Bu kapsamda; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ve Sivas ilimizin de Gürün ilçesinde deprem nedeniyle telef olan 43 bin 618 küçükbaş hayvanın dağıtımı için gerekli olan 341 Milyon TL tutarındaki meblağ, İl Tarım Müdürlüklerimizin hesabına 26 Mayıs Cuma günü yani dün itibarıyla geçmiş bulunmaktadır. Bu çalışmaların da başladığının bir diğer göstergesidir. Yetiştiricilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."
HAYVANLARI DAĞITTIKTAN SONRA EKMEK PİŞİRDİ
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci daha sonra depremde küçükbaş hayvanları telef olan üreticilere hayvanlarını teslim etti. Üreticiler, depremden sonra kendilerine hayvanların karşılanacağının sözünün verildiğini ve bugün de bu sözün yerine getirildiğini belirterek, "Allah devletimizden razı olsun" dedi.
Hayvanların dağıtımının ardından Bakan Vahit Kirişci, ekmek pişiren kadınların çadırına geçti. Burada kadınlarla sohbet eden Kirişci, daha sonra onların açtığı ekmeği oklava ile sacın üzerine bırakıp pişirdi.DHA-Ekonomi Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-05-27 15:56:08

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