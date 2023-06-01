Hasarlı bina, yıkım sırasında sağlam binanın üzerine devrildi; o anlar kamerada

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde ağır hasar alan ve ekipler tarafından kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirilen bina, arkada bulunan sağlam binanın üzerine devrildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, bina sakinleri ise fenalık geçirdi.
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarında ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımı devam ediyor. Merkez Onikişubat ilçesi Abdulhamidhan Mahallesi Katip Çelebi Caddesi'ndeki 12 katlı binanın da yıkımı için ekipler çalışma başlattı. Yıkım çalışmaları sırasında bina, arka taraftaki 7 katlı binanın üzerine devrildi ve ortalığı toz bulutu kapladı.
Yedi katlı binanın giriş kısmı kapanırken, dış duvarlarının bazıları da yıkıldı. Bu sırada bazı bina sakinleri ise fenalık geçirdi. O anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-05-31 22:18:11
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