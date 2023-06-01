Kahramanmaraş´ta konteyner teknoloji sınıfı açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş´ta konteyner teknoloji sınıfı açıldı

DHA

Kahramanmaraş´ta konteyner teknoloji sınıfı açıldı


KAHRAMANMARAŞ (DHA) Afet bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle başlatılan "Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek" projesinde ikinci konteyner teknoloji sınıfı Kahramanmaraş´ta açıldı. Proje kapsamında hayata geçirilen gezici eğitim çadırı da afetten etkilenen 11 ildeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret etmeye başladı.Afet bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek" projesinde Adıyaman´ın ardından Kahramanmaraş´ta da konteyner teknoloji sınıfı açıldı. Bu illeri önümüzdeki aylarda Hatay ve Malatya takip edecek. Proje kapsamında ayrıca bir gezici eğitim çadırı da afetten etkilenen 11 ildeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret etmeye başladı. Konteyner sınıflarda ve gezici eğitim çadırında 7-14 yaş arası çocuklar için müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenleniyor; oyun terapisiyle psikososyal destek sağlanıyor. Projeyle toplam 100 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor."Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek" projesi kapsamında Kahramanmaraş´ta düzenlenen açılışa Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Taha Aydoğmuş ve sevilen oyuncu Aras Bulut İynemli katıldı.ÇOCUKLARIMIZ İÇİN HAREKETE GEÇTİK Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi: "Türkiye Vodafone Vakfı olarak, depremlerden en çok etkilenen grup olduğuna inandığımız çocuklarımız için harekete geçtik. Onlar için bir yandan teknoloji eğitimi alıp bir yandan da sosyalleşebilecekleri, böylece kendilerini iyi hissedecekleri ve tekrar hayata bağlanacakları özel ortamlar oluşturmak istedik. Bu doğrultuda `Yarını Kodlayanlar´ projesini bölgenin ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden tasarladık ve `Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek´ projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında Adıyaman´ın ardından ikinci konteyner teknoloji sınıfımızı Kahramanmaraş´ta açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki aylarda Hatay ve Malatya´da da konteyner teknoloji sınıfları kuracağız. Ayrıca, gezici eğitim çadırımız da afetten etkilenen 11 ilimizdeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret etmek üzere yola çıktı. Konteyner teknoloji sınıflarında ve gezici eğitim çadırında 7-14 yaş arası çocuklarımız için müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Toplam 100 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, bölgede ekonomik ve sosyal hayatın yeniden canlanmasına destek olmak için çalışmayı sürdüreceğiz."11 İLİMİZDEKİ ÇOCUKLARA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Taha Aydoğmuş, şöyle konuştu:"Habitat Derneği ve Türkiye Vodafone Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz `Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek´ projesi çocuklarımıza umut ve geleceğe dair güçlü bir adım atma fırsatı sunmakta. Deprem sonrasında çocukların eğitim koşullarını iyileştirmek amacıyla Adıyaman'da konteyner teknoloji sınıfı kurarak çalışmalara başladık ve şu anda da Kahramanmaraş'ta ikinci konteyner teknoloji sınıfımızı açıyoruz. Bugüne kadar, konteyner kentlerde 1.000´den fazla çocuğumuza ritim ve masal atölyeleri, teknoloji eğitimleri, kitap okuma saatleri, sınavlara hazırlık ve psikososyal etkinlikler düzenleyerek eğitimlerine katkı sağlamaya çalıştık. Konteyner sınıflarımızın yanı sıra, tüm eforumuzu kullanarak, bölgedeki diğer çocuklara da ulaşıp koşullarını iyileştirmeye ve onlara destek olmaya devam edeceğiz. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz gezici eğitim çadırı ile 11 ilimizdeki çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü, bizim için en önemli şey çocuklarımızın yüzlerinin gülmesidir. Habitat Derneği olarak, depremden etkilenen çocuklarımızın eğitimi ve geleceği bizim en büyük önceliğimizdir. Bu projeyle birlikte, çocuklarımızın umutlarını yeniden inşa ediyor ve onlara daha iyi bir gelecek sunmayı hedefliyoruz. Birlikte çalışarak, depremin etkilerini hafifletebileceğimize ve geleceğimizi daha güçlü bir şekilde inşa edebileceğimize inanıyoruz."PROJEYİ GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUM Aras Bulut İynemli ise şunları kaydetti:"Yaşadığımız büyük afetin yaralarını hep birlikte saracağız. Hem bireysel hem de kurumsal olarak yapabileceğimiz çok şey var. Özellikle depremzede çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarını sağlamamız çok önemli. `Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek´ projesinin afet bölgesindeki çocuklarımızın hayatında önemli bir renk, geleceğe yönelik hayallerinde önemli bir basamak olacağına inanıyorum. Bu projeyi gönülden destekliyorum."GEZİCİ EĞİTİM ÇADIRIYLA 20 BİN ÇOCUĞA ULAŞILACAK"Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek" projesi kapsamında hayata geçirilen gezici eğitim çadırı, afetten etkilenen 11 ildeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret etmeye başladı. Çadırda bilgisayarlar, Makey Makey, Mbotlar, projeksiyon cihazı, Arduino ve STEM setleri, kutu oyunları, kitaplar ile çocukların bir yandan eğitimine destek olunurken, bir yandan da keyifli vakit geçirmeleri sağlanıyor. İlk durağı Kahramanmaraş´ta Kadıoğlu Çiftliği İlkokulu olan çadır, sırasıyla Güzelyurt Nacarlar İlkokulu, Saadet Arifioğlu Ortaokulu, Seyrantepe İlkokulu ve Emiroğlu Bertizler İlkokulu´nu ziyaret edecek. Ardından Adıyaman´da Renzip Köyü´ne gidecek. Ziyaret edilen lokasyonlarda çocuk sayısına göre 3-4 gün kalan çadırda bir seferde  ortalama 15 çocuk eğitim alabiliyor. Gezici eğitim çadırıyla 20 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.    DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş DHA
2023-06-01 10:51:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hasarlı bina, yıkım sırasında sağlam binanın üzerine devrildi; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Hasarlı bina, yıkım sırasında sağlam binanın üzerine ...
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma ...
Kahramanmaraş'ta havaya ateş açan 13 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta havaya ateş açan 13 kişi yakalandı
Kahramanmaraş'ta konteynerlerin üstü çatıyla kaplanıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta konteynerlerin üstü çatıyla ...
Afşin'de ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı
YEREL HABERLER Afşin'de ağır hasarlı yapıların yıkımına başlandı
Kahramanmaraş'ta afetzedeler için yaptırılan konteyner kentin açılışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta afetzedeler için yaptırılan ...
Kahramanmaraş'ta konteyner çarşıların güvenliği bekçilere emanet
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta konteyner çarşıların güvenliği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.