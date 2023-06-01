Kahramanmaraş´ta konteyner teknoloji sınıfı açıldı



KAHRAMANMARAŞ (DHA) Afet bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle başlatılan "Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek" projesinde ikinci konteyner teknoloji sınıfı Kahramanmaraş´ta açıldı. Proje kapsamında hayata geçirilen gezici eğitim çadırı da afetten etkilenen 11 ildeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret etmeye başladı.Afet bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek" projesinde Adıyaman´ın ardından Kahramanmaraş´ta da konteyner teknoloji sınıfı açıldı. Bu illeri önümüzdeki aylarda Hatay ve Malatya takip edecek. Proje kapsamında ayrıca bir gezici eğitim çadırı da afetten etkilenen 11 ildeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret etmeye başladı. Konteyner sınıflarda ve gezici eğitim çadırında 7-14 yaş arası çocuklar için müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenleniyor; oyun terapisiyle psikososyal destek sağlanıyor. Projeyle toplam 100 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor."Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek" projesi kapsamında Kahramanmaraş´ta düzenlenen açılışa Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Taha Aydoğmuş ve sevilen oyuncu Aras Bulut İynemli katıldı.ÇOCUKLARIMIZ İÇİN HAREKETE GEÇTİK Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi: "Türkiye Vodafone Vakfı olarak, depremlerden en çok etkilenen grup olduğuna inandığımız çocuklarımız için harekete geçtik. Onlar için bir yandan teknoloji eğitimi alıp bir yandan da sosyalleşebilecekleri, böylece kendilerini iyi hissedecekleri ve tekrar hayata bağlanacakları özel ortamlar oluşturmak istedik. Bu doğrultuda `Yarını Kodlayanlar´ projesini bölgenin ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden tasarladık ve `Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek´ projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında Adıyaman´ın ardından ikinci konteyner teknoloji sınıfımızı Kahramanmaraş´ta açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki aylarda Hatay ve Malatya´da da konteyner teknoloji sınıfları kuracağız. Ayrıca, gezici eğitim çadırımız da afetten etkilenen 11 ilimizdeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret etmek üzere yola çıktı. Konteyner teknoloji sınıflarında ve gezici eğitim çadırında 7-14 yaş arası çocuklarımız için müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Toplam 100 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, bölgede ekonomik ve sosyal hayatın yeniden canlanmasına destek olmak için çalışmayı sürdüreceğiz."11 İLİMİZDEKİ ÇOCUKLARA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ Habitat Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Taha Aydoğmuş, şöyle konuştu:"Habitat Derneği ve Türkiye Vodafone Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz `Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek´ projesi çocuklarımıza umut ve geleceğe dair güçlü bir adım atma fırsatı sunmakta. Deprem sonrasında çocukların eğitim koşullarını iyileştirmek amacıyla Adıyaman'da konteyner teknoloji sınıfı kurarak çalışmalara başladık ve şu anda da Kahramanmaraş'ta ikinci konteyner teknoloji sınıfımızı açıyoruz. Bugüne kadar, konteyner kentlerde 1.000´den fazla çocuğumuza ritim ve masal atölyeleri, teknoloji eğitimleri, kitap okuma saatleri, sınavlara hazırlık ve psikososyal etkinlikler düzenleyerek eğitimlerine katkı sağlamaya çalıştık. Konteyner sınıflarımızın yanı sıra, tüm eforumuzu kullanarak, bölgedeki diğer çocuklara da ulaşıp koşullarını iyileştirmeye ve onlara destek olmaya devam edeceğiz. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz gezici eğitim çadırı ile 11 ilimizdeki çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü, bizim için en önemli şey çocuklarımızın yüzlerinin gülmesidir. Habitat Derneği olarak, depremden etkilenen çocuklarımızın eğitimi ve geleceği bizim en büyük önceliğimizdir. Bu projeyle birlikte, çocuklarımızın umutlarını yeniden inşa ediyor ve onlara daha iyi bir gelecek sunmayı hedefliyoruz. Birlikte çalışarak, depremin etkilerini hafifletebileceğimize ve geleceğimizi daha güçlü bir şekilde inşa edebileceğimize inanıyoruz."PROJEYİ GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUM Aras Bulut İynemli ise şunları kaydetti:"Yaşadığımız büyük afetin yaralarını hep birlikte saracağız. Hem bireysel hem de kurumsal olarak yapabileceğimiz çok şey var. Özellikle depremzede çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarını sağlamamız çok önemli. `Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek´ projesinin afet bölgesindeki çocuklarımızın hayatında önemli bir renk, geleceğe yönelik hayallerinde önemli bir basamak olacağına inanıyorum. Bu projeyi gönülden destekliyorum."GEZİCİ EĞİTİM ÇADIRIYLA 20 BİN ÇOCUĞA ULAŞILACAK"Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek" projesi kapsamında hayata geçirilen gezici eğitim çadırı, afetten etkilenen 11 ildeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret etmeye başladı. Çadırda bilgisayarlar, Makey Makey, Mbotlar, projeksiyon cihazı, Arduino ve STEM setleri, kutu oyunları, kitaplar ile çocukların bir yandan eğitimine destek olunurken, bir yandan da keyifli vakit geçirmeleri sağlanıyor. İlk durağı Kahramanmaraş´ta Kadıoğlu Çiftliği İlkokulu olan çadır, sırasıyla Güzelyurt Nacarlar İlkokulu, Saadet Arifioğlu Ortaokulu, Seyrantepe İlkokulu ve Emiroğlu Bertizler İlkokulu´nu ziyaret edecek. Ardından Adıyaman´da Renzip Köyü´ne gidecek. Ziyaret edilen lokasyonlarda çocuk sayısına göre 3-4 gün kalan çadırda bir seferde ortalama 15 çocuk eğitim alabiliyor. Gezici eğitim çadırıyla 20 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş DHA

2023-06-01 10:51:41



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