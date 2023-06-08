Kahramanmaraş'da 4.2 büyüklüğünde deprem

KAHRAMANMARAŞ, (DHA) KAHRAMANMARAŞ'nın Andırın ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 06.38'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
2023-06-08 06:52:12
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