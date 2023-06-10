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Bakan Göktaş: Deprem bölgesinde yapacak çok işimiz var

DHA

Bakan Göktaş: Deprem bölgesinde yapacak çok işimiz var


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık görevindeki ilk ziyaretini Kahramanmaraş´a yaptığını belirterek, "Çünkü bu bölgede yapacak çok işimiz var´´ dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni görevindeki ilk ziyaretini Kahramanmaraş´a gerçekleştirdi. Bakan Göktaş, Kahramanmaraş AFAD Koordinasyon Merkezi, AK Parti İl Başkanlığı ve Karacasu Konteyner kenti dolaşarak yetkililerden bilgi aldı. Bakan Göktaş´a ziyaretleri sırasında Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, milletvekilleri ve kurum müdürleri eşlik etti.
Bakan Göktaş, 5 işçinin şehit olduğu Ankara'nın Elmadağ ilçesinde MKE fabrikasında patlama nedeniyle üzüntü içinde olduklarını belirterek, "MKE Elmadağ Roket ve Patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçimizin şehit olduğunu öğrendik. Aynı zamanda deprem bölgesi Hatay´da görev yapan Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya´nın da şehit olduğunu öğrendik. Başımız sağ olsun, üzüntülüyüz" ifadelerini kullandı.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş özelinde önemli bir müjde olarak nitelendirdiği kız çocuk evleri sitesinin yapımı için çalışmalarda sona gelindiğini söyledi. Onikişubat İlçesi Önsel Mahallesi´nde hazineye ait olan yaklaşık 25 bin metrekarelik arsanın il müdürlüğüne tahsis aşamasında olduğunu anlatan Göktaş, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğümüzün zemin etüt çalışmasının ardından bu tahsis yakın zamanda gerçekleştirilecek. Tahsisin ardından da ilk kazmayı vurarak yeni kuruluşumuzu hizmetinize sunacağız´´ diye konuştu.
`DEPREM BÖLGESİNDE YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR´
Bakan Göktaş, deprem bölgesindeki yaraları sarmak için devletin var gücü ile çalıştığını ve çalışmaya da devam edeceğini belirterek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak göreve başladıktan sonra ilk ziyareti Kahramanmaraş´a yapıyorum. Çünkü bu bölgede yapacak çok işimiz var. Eksikleri yerinde görmek tespitleri yapmak için incelemeleri yaptık. Karacasu´da konteyner kentte toplam 5 bin 982 vatandaşımız kalıyor. 65 yaş üstü 443 vatandaşımızın 64 engelli vatandaşımızın 2 bin 337 çocuğumuzun olması nedeniyle burası bizim özel önem verdiğimiz yer olmuştur. Bakanlığımız 327 personelimizle sahada çalışmalarını devam ettirmekte. Bugüne kadar 96 bin 367 aile ile görüşme sağlanmış 533 bin 59 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulmuştur. İl genelinde 29 oyun çadırı 49 psikososyal danışmanlık çadırı ile hizmet devam etmekte olup tüm çadırlarda taramalar yapılarak bireysel görüşmeler devam ettirilmektedir. Kahramanmaraş dışında da burada 15 şehirden arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. Şu an için sahada çalışan arkadaşların sayısı ihtiyaçları karşılayacak durumda ihtiyaç durumunda sayıyı arttırabilecek durumdayız´´ dedi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2023-06-10 14:38:01

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