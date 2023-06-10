Bakan Yerlikaya: Soruşturmayla gerçek ve hakikatin ne olduğu ortaya çıkacak (3)



KAHRAMANMARAŞ'A GEÇTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman ziyaretinin ardından Kahramanmaraş´a geldi. Kahramanmaraş AFAD Kordinasyon Merkezi´ni ziyaret eden Bakan Yerlikaya, burada toplantı düzenledi. Toplantıya; İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri ve kurum müdürleri katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, öncelikli amaçlarının geçici barınma merkezlerinde kalan vatandaşları konteynerlere taşımak ve kalıcı konutları tamamlamak olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş´ta hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Yerlikaya, "6 Şubat'ta meydana gelen 100 yılın felaketinin üzerinden 125 gün geçti. O günden bu güne yapılanları yerinde incelemek için buradayız. Koordinasyon toplantımızı yaptık. Öncelikli amacımız geçici barınma merkezlerimizde çadırlarımızda kalan vatandaşlarımızı konteynerlere taşımak ve kalıcı konutları tamamlamak. Kahramanmaraş´ta yapılan hasar tespiti yüzde 100. Yani tamamlanmıştır. Hasar tespiti yapılan toplam bağımsız bölüm sayısı 558 bin 219. Bunlardan orta hasar ve üzeri olan 137 bin 473. Bunların da 110 bin 437´si konut 30 bin 461´i ticaret hane. İlimiz genelinde 7 bin 396´sı yıkık, 4 bin 423´ü acil yıkılacak yapı olmak üzere toplam 11 bin 819 enkaz bulunuyordu ve bunların tamamı kaldırıldı. Toplam 29 bin 601 olan ağır hasarlı binanın da arkadaşlarımız yıkım ihalesini tamamladı. Yer tespiti yapıldı bunlar da 4 ay içinde tamamlanacak" dedi.

'KAHRAMANMARAŞ´A 110 BİN 681 KONUT YAPILACAK'

Yerlikaya, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle Kahramanmaraş´a yaklaşık olarak 110 bin 681 konut yapılacağını kaydetti. Bunların 36 bin 94´ünün ihalesinin yapıldığını ve tamamının bir yıl içinde tamamlanacağını ifade eden Yerlikaya, "Deprem sonrası vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının en başında barınma geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın iş birliğiyle Kahramanmaraş´a yaklaşık olarak 110 bin 681 konut yapılacak. Bunların 36 bin 94´ünün ihalesi yapıldı. Programımız, tamamını bir yıl içinde tamamlamak ve hak sahiplerine teslim etmek. Konutları hasarlı olan 117 bin 146 vatandaşımıza barınma hizmeti veriyoruz. Bugün itibariyle toplam 132 bin 937 çadırın dağıtım ve kurulumu yapıldı. 45 çadır alanında 20 bin 364 vatandaşımız yaşıyor. İlimizde aynı zamanda 52 konteyner kent planlandı. Bunun 43´ünün kurulumu tamamlandı. Eksik kalan konteyner kentler de en geç 1 Temmuz´da tamamlanmış olacak. 25 bin 585 konteynerde 87 bin 414 vatandaşımız yaşıyor. Diğer tesislerde ise 4 bin 543 vatandaşımız yaşamlarını sürdürüyor" diye konuştu.

`2 MİLYAR 431 MİLYON TL DESTEK VERİLDİ´

Kahramanmaraş´ta bugüne kadar 243 bin 68 aileye 10 bin TL´den 2 milyar 431 milyon TL hane destek ödemesi yapıldığını, 85 bin 11 aileye de 15 bin TL´den 1 milyar 275 milyon TL taşınma yardımı yapıldığını anlatan Yerlikaya, 49 bin 486 aileye de 371 milyon 589 bin TL kira yardımında bulunulduğunu söyledi.

6 şubattan bu yana Kahramanmaraş´a 1 milyar 775 milyon TL ödenek gönderildiğinin altını çizen Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kahramanmaraş sıcak bir iklime sahip. Konteyner kentlerde bu yüzden klimaya ihtiyaç var. Bunun da biran önce tamamlanması için çalışacağız. AFAD,Kızılay ve diğer STK´larla birlikte 125 gündür sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Rakamlar çok büyük. Aldığımız tecrübe ile konteyner kentlerde depremzede vatandaşlarımızın kendi yemeklerine ulaşması için çalışmaları yürütüyoruz. Bugüne kadar 243 bin 68 aileye 10 bin TL'den 2 milyar 431 milyon TL hane destek ödemesi yapıldı. 85 bin 11 ailemize de 15 bin TL´den 1 milyar 275 milyon TL taşınma yardımı yapıldı. 49 bin 486 ailemize de 371 milyon 589 bin TL kira yardımında bulunuldu. 6 şubattan bu yana Kahramanmaraş´a 1 milyar 775 milyon TL ödenek gönderildi. 6 Şubat´tan bugüne kadar Kahramanmaraş´a yapılan harcamalar 5 milyar 675 milyon TL değerinde." (DHA)Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA

2023-06-10 18:48:23



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