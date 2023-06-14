Kahramanmaraş'ta üzerlerine yıldırım düşen 13 keçi öldü

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İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Andırın ilçesinde üzerlerine yıldırım düşen 13 keçi öldü.

Torun Mahallesi'nde keçilerini otlatan Yusuf Temiz (64), yağmur aniden bastırınca ağaçların olduğu bölgeden hayvanlarını açık alana taşıdı. Ancak bu sırada sürünün üzerine yıldırım düştü. Temiz´in 13 keçisinin tamamı öldü. Yusuf Temiz´in bilgi verdiği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yetkililer bölgeye giderek rapor tuttu. Ölen keçiler, iş makinesiyle bulundukları alana gömüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş İskender ZENGİN

2023-06-14 16:03:39



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