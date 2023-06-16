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Bakan Özhaseki: Yerinde dönüşüm meselesini gündeme getiriyoruz (2)

DHA

Bakan Özhaseki: Yerinde dönüşüm meselesini gündeme getiriyoruz (2)


KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ, İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'nın ardından geldiği Kahramanmaraş´ta depremde evleri yıkılan ve yakınlarını kaybeden, AFAD tarafından yapılan çekiliş sonucunda da TOKİ tarafından daha önce Kurtlar Mahallesi´nde yapılan konutlara yerleştirilen iki aileyi ziyaret etti. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör´ün de kendisine eşlik ettiği Bakan Özhaseki, ailelere başsağlığı dileklerini diledikten sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi´ne geçti. Bakan Özhaseki burada STK başkanları, muhtarlar ve belediye başkanları ile deprem çalışmaları istişare toplantısına katıldı. Toplantı öncesi değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, şunları söyledi:
"Evet 11 ilimizi kapsıyor ama yüzlerce ilçemiz, binlerce köyümüz bundan etkilendi. 50 bin canımızı toprağa verdik, maddi boyut işini hiç konuşmuyoruz inşallah altından kalkarız diye bakıyoruz ama açmış olduğu yara hepimizin yüreğini kanattı. Hasar olarak da bakıldığı zaman 680 bin civarında, bağımsız birim olarak söylüyorum konutumuz yeniden yapılmak durumunda. 170 bin civarında da ahır, depo, tek katlı dükkân gibi iş yerlerimiz yapılacak. Bunlar büyük rakamlar, inşallah söz verdiğimiz gibi en kısa süre içerisinde biz bunların altından kalkarız. Mümin insanlarız, tevekkül ederiz ama tedbiri de elden bırakmamanın esas olduğunu hepimiz bilmeliyiz. Eğer Japonya´da deprem olduğunda insanlar evinde sadece oturuyorlar, aşağılara doğru koşuşturmuyorlarsa ve oralarda büyük depremler karşısında vatandaş hiç aldırış etmiyorsa, burada da farklı şeyler oluyorsa bunda da ders çıkartmak icap ediyor. Bundan da gereken dersleri çıkarmamız lazım. Hepimiz şunu bilelim ki üzerinde yaşadığımız bu cennet vatanın en büyük dezavantajı bir deprem ülkesi olmamız. Son 100 yılda bu topraklarda 226 tane 6 ve üzerinde şiddette deprem vukua gelmiş. Denizde olanları saymazsak ana karamız üzerinde 60´tan fazla deprem var. Yani neredeyse 1.5 yılda bir 6 üzerinde şiddette bir deprem var. Toprağa verdiğimiz canların sayısı 130 bin. Arkadaşlar bundan ders almazsak neyden ders alacağız. Bundan sonra önümüze böyle bakmamız icap ediyor."
'ŞEHRİN MERKEZİNDE YERİNDE DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMAYA GAYRET EDİYORUZ'
Kahramanmaraş´ta hayatın bir an önce normale dönmesi gerektiğini, bu kapsamda da bakanlık olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Özhaseki, şöyle devam etti:
"Tabii ki bir an önce yaraların sarılması, şehirlerdeki ticari hayatın canlanması, o şehirlerimizin eski canlılığa kavuşması için de hep birlikte tedbir alacağız, elimizden ne geliyorsa yapacağız ama usule uygun olarak, usullere riayet ederek bundan sonra biraz daha tedbirli olarak hareket edeceğiz. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle de artık evlerimizin, iş yerlerimizin yavaş yavaş yapılması lazım, bütün hazırlıkları bizler tamamladık hızla işe başlıyoruz. Hayatın normale dönmesi lazım, ticaretin canlanması lazım, bu kadim şehrimizin yeniden o eski şaşalı günlere dönmesi lazım. Onun içindir ki şimdi bir toplantı yapıyoruz. Bizler bir taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak tespit edebildiğimiz rezerv alanlarda konut inşaatlarına başladık. Bir taraftan da şehrin merkezinde yerinde dönüşümü sağlamaya gayret ediyoruz, birtakım yeni formülleri ortaya koymaya gayret ediyoruz. Ama arkadaşlarımız da planlar hususunda epeyce çalıştılar. Önce plancıların Kahramanmaraş´la ilgili yapmış oldukları hazırlıkları dinleyeceğiz. Belki bazı yerler var ki oralarda yapılaşma sıkıntılı, o konuları tartışacağız. Veyahut yapabileceğimiz ne varsa onu birlikte karar verip inşallah önümüze bakacağız. Sonra da yeni formüllerimizi sizlere izah edeceğiz, sizlerden gelecek birtakım talepler, itirazlar veyahut da bu doğru bu yanlış, burada şöyle sorunlar karşımıza çıkar diyeceğiniz konular varsa hepsini not edeceğiz, bir karara bağlayıp sonra da huzurlarınızdan ayrılacağız." (DHA)Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-06-16 20:16:52

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