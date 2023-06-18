Kahramanmaraş'ta sağanak yağmur sele neden oldu

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İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde sağanak yağmurda dereler taştı, sel suları nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

Akşam saatlerinde başlayan yağmur kısa sürede etkisini artırarak sağanağa döndü. Derelerin taşmasıyla sağanak yağmur sele neden oldu. Sel nedeniyle çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. İtfaiye, jandarma ve polis ekipleri sürücülere yardım etti. Karayolları ekipleri de iş makineleriyle çalışma başlatarak yollardaki suların tahliyesi için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN

2023-06-18 19:22:08



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