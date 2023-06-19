Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 21.31'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7.1 kilometre derinlikte meydana gelen deprem bölgede kısa süreli endişe yarattı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-06-19 21:53:36



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