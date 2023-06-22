Bakan Kacır, Kahramanmaraş'a 34 milyon liralık yatırım sözleşmesini imzaladı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)6 ŞUBAT depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) destekli 34 milyon liralık 4 ayrı yatırımın sözleşmesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katıldığı törenle imzalandı.

Depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Kahramanmaraş'ın iyileştirilmesi kapsamında DOĞAKA ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Kuyumcular Odası tarafından yürütülen projenin imza öreni, EXPO 2023 alanında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu yaptı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretin Güngör ile AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci'nin konuşmasının ardından kürsüye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, depremden etkilenen 11 ili birlikte ayağa kaldıracaklarını belirtti. Devlet olarak depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraşlının yanında yer aldıklarını, bu çerçevede ilk olarak depremzedelerin yaralarının sarıldığını kaydeden Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bölgenin acil ihtiyaçlarının temini noktasında da sanayicilerle yakın iş birliği içinde olduklarını ifade etti.

'FİRMALARIMIZIN UĞRADIĞI HASAR 60 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE'

Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgesindeki sanayinin hasar tespit çalışmalarına hemen başladıklarını ve kısa sürede, hem organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde hem de müstakil üretim tesislerinde hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını belirten Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Bölgedeki sanayilerimizde 170 milyar liranın üzerinde altyapı, bina hasarı, makine hasarı ve stok hasarına yönelik maliyet oluştu. Bölgede üretimde olan 34 OSB´nin 7´sinin altyapısında kısmi hasar meydana geldi. OSB ve sanayi sitelerinde yıkılan, ağır ve orta hasarlı olan 5 bin 600´e yakın tesis var. Bunların yanında bazısı kısmi olmak üzere 33 bin tesis üretime devam ediyor. Kahramanmaraş özelinde baktığımızda ise üretimde olan 8 OSB´de ve faal olan 12 sanayi sitesinde yıkılan, ağır, orta ve az hasarlı binalar bulunuyor. Kahramanmaraş´ta firmalarımızın uğradığı hasar 60 milyar liranın üzerinde" dedi.

`KOBİ'LERE 302 MİLYON LİRA KREDİ KULLANDIRDIK´

Kahramanmaraş'ta üretimin çarklarının önümüzdeki dönemde daha hızlı dönmesi için Elbistan, Afşin ve Dulkadiroğlu'nda toplam 1046 hektarlık alana sahip 3 bölgenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sanayi alanı ilan edildiğini belirten Bakan Kacır, şunları söyledi:

"Tabi bu felaket kuşkusuz KOBİ´lerimizi de derinden etkiledi. Depremde iş yerleri hasar gören ve zorlu şartlara rağmen işlerine devam eden KOBİ'lerimizi de yalnız bırakmadık. Ekonominin belkemiği KOBİ´lerimizin hızla toparlanmaları amacıyla işletmelerin KOSGEB´e olan 2023 yılı borçları ile hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçları silindi. KOBİ´lerimizin acil ihtiyaçları için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı´nı devreye aldık. 1 yılı geri ödemesiz, 3 yıl vadeli ve sıfır faizli bu destek ile işletmenin ve aldığı hasarın büyüklüğüne göre KOBİ´lerimize 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği sağladık. Kahramanmaraş´ta 842 işletme bankalardan kredi kullandı. Kullandırılan kredilerin toplamı 302 milyon lira. KOSGEB tarafından bu kredilerin faiz oranlarını biz üstlendik. Şu ana kadar bu tutar 72 milyon lirayı geçti. İmalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin faaliyetlerinin aksamaması ve devamlılıklarının sağlanabilmesi için; KOSGEB Afet Dönemi İşletme Desteği Programı´nı devreye aldık. 75 bin lira destek ile ilimizde 67 işletmemize yaklaşık 4,8 milyon lira kaynak sağladık. Önümüzdeki dönemde deprem bölgemizin imarı ve KOBİ´lerimizin desteklenmesi için uluslararası finansman kaynaklarını da harekete geçireceğiz. Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası finansal kuruluşlar ile çalışmalarımız devam ediyor."

'Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı'nı başlattık'

Depremin etkilerinin en aza indirilmesi için kalkınma ajanslarının aktif rol aldığını kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şöyle devam etti:

"Altyapının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, ekonomik toparlanmanın hızlanması, sosyal ve kültürel canlanmanın sağlanması, bölgenin afetlere dayanıklılığının artırılması amacıyla 1 milyar kaynak aktardığımız Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı'nı başlattık. Yerel kurumlarımızın afet sonrası toparlanma faaliyetlerine daha fazla kaynak aktarabilmeleri için, belediyelerimizin, il özel idarelerimizin ve sanayi ve ticaret odalarımızın kalkınma ajanslarına aktardıkları yerel katkı paylarından 2023 ve 2024 yılları için vazgeçtik. Cazibe Merkezleri Destekleme Programı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve Üreten Şehirler Programı gibi, 'Bölgesel Kalkınma Amaçlı Tematik Merkezi Programlar' kapsamında Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgemizin kalkınması için destek sağladık. Bu programlar kapsamında deprem bölgesinde 784 milyon bütçeli 41 projeyi destekleme kararı aldık. İşte bugün bu çalışmalar kapsamında desteklediğimiz, 34 milyon lira bütçeli 4 projemizin sözleşmelerini imzalayacağız. Bu projelerimizi detaylı anlatmayacağım ama kısaca değinmek istiyorum. Kahramanmaraş Kuyumcular Odamızın faydalanıcısı olduğu, 24 milyon bütçeli Kahramanmaraş Arasa Otoparkı Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Kurulumu projesi ile Arasa Çok Katlı Otoparkını 186 bağımsız bölüme ayrılacak şekilde düzenleyeceğiz. 22 Haziran´da gerçekleşecek ihalenin ardından iki ay içerisinde esnafımıza tahsis ediyoruz. Bu projeden iş yerleri yıkılan esnafımız başta olmak üzere yaklaşık 150 kuyumcu imalathanesinin yararlanmasın bekliyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizin yararlanıcısı olduğu, 6 milyon bütçeli Soğuk Hava Deposu Kasa Üretim Tesisi ile 2015 yılında yine ajansımızın güdümlü proje desteğiyle kurduğumuz Göksun Soğuk Hava Deposu Tesisi `ne entegre plastik kasa üretimi tesisi kuruyoruz. Bu sayede başta elma olmak üzere diğer meyve üreticilerinin de hasat sonrası ürün kayıplarını en aza indirecek, pazarlama imkanlarını artıracağız. Bir diğer projemiz Elbistan Tekstil Atölyesi. Elbistan Belediyemizin yararlanıcısı olduğu 3 milyon lira bütçeli proje ile Elbistan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir hazır giyim atölyesi kuracağız. Böylece özellikle kadınlar ve gençlerimizin gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarını destekleyerek bölgenin kalkınmasını sağlayacağız. Diğer projemiz ise depremden etkilenen dar gelirli çiftçilerin çilek üretimi ile desteklenmesi projesi. Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün yararlanıcı olduğu bu proje ile toplam 50 dekarlık örnek çilek bahçeleri kuracağız. İnşallah bu projelerle ilimizin hak ettiği refaha kavuşması daha da hızlanacak."

Bakan Kacır konuşmasının ardından projelerin sözleşmelerini imzaladı.DHA-Ekonomi Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-06-22 15:42:15



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