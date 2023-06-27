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Kurtulmuş: Bu şehirler, yıkıntıları üzerinden yeniden yükselecek

DHA

Kurtulmuş: Bu şehirler, yıkıntıları üzerinden yeniden yükselecek


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin 6 Şubat'ta büyük bir acı yaşadığını belirterek, "İnşallah depremin yaralarını çok daha güçlü bir şekilde sararak yolumuza devam edeceğiz. Bu şehirler, yeniden yıkıntıları üzerinden, külleri üzerinden çok kısa bir süre içerisinde yükselecek" dedi.
Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçti. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve kurum amirleriyle bir araya gelen Kurtulmuş, Türkiye'nin 6 Şubat'ta tarihin az gördüğü büyük bir yıkıma şahitlik ettiğini belirti.
Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının depremin yaralarını sarmak için seferber olduğunu ve bugün şehirlerin yeniden imarı, inşası noktasına gelindiğini kaydeden Kurtulmuş, en kısa süre içerisinde kalıcı konutların teslim edilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Sanayi bakımından depremden en çok etkilenen şehrin Kahramanmaraş olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Kahramanmaraş'ta da sanayi tesislerimizin, atölyelerimizin bir kısmının yeniden faaliyete geçmiş olduğunu bugün görüyoruz ama henüz faaliyete geçememiş olan, tam manasıyla üretime geçmemiş olan fabrikalarımız ve iş yerlerimiz var. Bunların bir an evvel hem sanayi üretimi anlamında hem ticaret anlamında faaliyetlerine eksiksiz bir şekilde başlayacağı günleri hep beraber tesis etmek, bütün kamu, kurum ve kuruluşlarımızın ortak vazifesidir. Devlet olarak, millet olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için büyük gayret gösterdik. Tabii ki bu acılar hiç unutulmayacak, biz deprem bölgesine çok daha evvelki ziyaretlerimizde de gördük, neredeyse ailesinin tamamını kaybetmiş olan insanlarla karşılaştık. Elindeki, avucundaki, hayatı boyunca biriktirdiklerini, yani ticaretini tamamen sıfırlamamış olan insanlarla karşılaştık. Büyük bir acıdır, maddi ve manevi anlamda büyük kayıplar yaşanmıştır ama sonuç itibarıyla bunların izlerinin tamamıyla silinmesi, tamamıyla geride bırakılması için de gayret sarf ediyoruz."
'DEPREMİN YARALARINI ÇOK DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE SARARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'
Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremden etkilenen şehirleri ziyaret edip çalışmaları yerinde incelediğini, tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi noktasında ilgili birimlere talimat verdiğini belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:
"Allah'ım bir daha bu millete böyle büyük bir acı yaşatmasın. İnşallah depremin yaralarını çok daha güçlü bir şekilde sararak yolumuza devam edeceğiz. Bu şehirler, yeniden yıkıntıları üzerinden, külleri üzerinden çok kısa bir süre içerisinde yükselecek. Vatandaşlarımız hayatlarını çok daha güçlü bir şekilde bundan sonra sürdüreceklerdir diye ümit ediyoruz. Bu bayram vesilesiyle de yeniden dayanışmanın, birlik beraberlik içerisinde olmanın, yardımlaşmanın önemini bir kez daha yaşıyoruz. Biliyorum ki deprem bölgesinin her yerinde hem yardım kuruluşları hem resmi kurumlarımızın varlığıyla bu deprem sonrasındaki ikinci bayramımızda da daha güzel, eksikliklerimizi geride bırakarak bu bayramı hep beraber idrak edeceğiz. Buruk bir bayram ama nihayetinde bizim için bayramlar yardımlaşmanın, dayanışmanın, birliğin, beraberliğin sembolü olan çok çok özel günlerdir. Bizim medeniyetimizin, bizim coğrafyamızın bize gelenek içerisinde aktardığı asırlar içerisinde aktardığı önemli kazanımlarımızdandır. Bütün depremzede kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Ayrıca aziz milletimizin de bayramı mübarek olsun."
TBMM başkanı Numan Kurtulmuş daha sonra depremin ardından yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında Vali Ömer Faruk Coşkun'dan brifing aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-06-27 17:40:17

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