TBMM Başkanı Kurtulmuş, bayram namazını depremzedelerle kıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bayram namazını depremzedelerle kıldı

DHA

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bayram namazını depremzedelerle kıldı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı'nın ilk sabahında, bayram namazını 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kılıp, depremzedelerle kahvaltıda bir araya geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Zekeriya Tanrıverdi Camisi'nde kıldı. Namazın ardından camide vatandaşlarla ve kendisini takip eden gazetecilerle bayramlaşan Kurtulmuş, "Bu sabah bayram namazını, Kahramanmaraş'ta depremzede kardeşlerimizle birlikte kılmak nasip oldu. Öncelikle bu acılı ve hüzünlü bayramlarını onlarla paylaşmış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Allah bir daha milletimize böyle büyük bir acı, keder göstermesin. Yaraların hızla sarılmakta olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bayramlar; dayanışmadır, yardımlaşmadır, bir arada olmaktır, sarılmaktır, kucaklaşmaktır, millet olarak yeniden millet olduğumuz hissetmek, birliğimizi, beraberliğimizi yeniden en kuvvetli şekilde tatbik ettiğimiz güzel günlerdir. Böyle bir günde Kahramanmaraş'ta güzel bir sabahta vatandaşlarımızla birlikte, kardeşlerimizle beraber aynı safta olmak, aynı kıbleye yönelmek, aynı dualara amin demek ve aynı gelecek tasavvuru içerisinde olmak her türlü duygunun üstündedir" diye konuştu.
Kurtulmuş, daha sonra EXPO 2023 alanında kahvaltı yaptığı depremzedelerin bayramını tebrik etti. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün de katıldığı kahvaltıda, ev sahibi Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023'e dair sunum yaptı. 23 Nisan'da açılması planlanan ancak deprem nedeniyle ertelenen EXPO'nun 25 ülkenin katılımıyla ağustos ayında gerçekleştirileceğini kaydetti.
'EKİMDEN İTİBAREN KALICI KONUTLAR HAK SAHİPLERİNE VERİLMEYE BAŞLANACAK'
Numan Kurtulmuş, ziyaretlerinin, devletin depremzedelerin yanında olduğunu, meselelerin takipçisi olduğunu göstermesi bakımından sembolik olduğunu belirtti. Depremzedelerle bir araya gelip sorunlarını ve dertlerini dinlemeyi amaçladıklarını belirten Kurtulmuş, "12 bin 625 kişi depremde vefat etmiş, yaklaşık olarak Kahramanmaraş'ın 4'te 1'i yıkılmış yani oturulamaz hale gelmiş. Şimdi, önümüzdeki mesele evleri yıkılmış, oturulamaz hale gelmiş olan yurttaşlarımızın kalıcı konutlarına kavuşması için devletin seferber olmasıdır. Ekim ayından itibaren, yapımı tamamlanan kalıcı konutlar, hak sahiplerine verilmeye başlanacak ve ümit ediyoruz ki kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımız kalıcı konutlarına geçerek hiç olmazsa depremin getirmiş olduğu o ağır travmaların ortadan kalkmasını sağlayacak bir zemine oturmuş olacak" dedi.
'HAYATIN NORMALE DÖNMESİNE EXPO'NUN KATKISI OLACAK'
EXPO 2023'ün de Kahramanmaraş için çok önemli olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Burada az evvel belediye başkanımızın sunmuş olduğu EXPO 2023 projesi de daha önce yapılması planlanan bir proje. Hayat devam ediyor, şimdi konteyner kentte konuşuyoruz, konteyner kentin içerisinde EXPO'dan bahsetmek biraz, çok uygun değil gibi görünüyorsa da Kahramanmaraş'ta hayatın normale dönmesi için bu EXPO'nun da eğer gerçekleştirilebilirse faydası ve katkısı olacağı kanaatindeyim. Böylece bir taraftan yaraların sarılması, bir taraftan şehirlerimizin yeniden imar edilmesi ama aynı zamanda da günlük hayatın içerisinde devam eden faaliyetlerin sürdürülmesi hepimiz için zorunlu ve önemlidir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-06-28 11:44:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ...
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluştu:
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta ...
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta bayram namazının ardından konuştu:
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta bayram ...
Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş'ta bayram namazının ardından konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş'ta bayram namazının ...
Kullandığı traktörün altında can verdi
YEREL HABERLER Kullandığı traktörün altında can verdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde ...
Kurtulmuş: Bu şehirler, yeniden yıkıntıları üzerinden yükselecek (2)
YEREL HABERLER Kurtulmuş: Bu şehirler, yeniden yıkıntıları üzerinden ...
Kurtulmuş: Bu şehirler, yıkıntıları üzerinden yeniden yükselecek
YEREL HABERLER Kurtulmuş: Bu şehirler, yıkıntıları üzerinden yeniden ...
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta konuştu:
Kahramanmaraş'taki konteynerlere 90 bin 939 afetzede yerleştirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki konteynerlere 90 bin 939 afetzede ...
Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 3 kişi ...
Kahramanmaraş'ta dron destekli trafik denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta dron destekli trafik denetimi ...
Bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta depremzede 100 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık dağıtıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzede 100 yetim ve öksüz çocuğa ...
Dronlu denetimde kırmızı ışık ihlalinden 22 sürücüye ceza
YEREL HABERLER Dronlu denetimde kırmızı ışık ihlalinden 22 sürücüye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.