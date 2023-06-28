TBMM Başkanı Kurtulmuş, bayram namazını depremzedelerle kıldı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı'nın ilk sabahında, bayram namazını 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kılıp, depremzedelerle kahvaltıda bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Zekeriya Tanrıverdi Camisi'nde kıldı. Namazın ardından camide vatandaşlarla ve kendisini takip eden gazetecilerle bayramlaşan Kurtulmuş, "Bu sabah bayram namazını, Kahramanmaraş'ta depremzede kardeşlerimizle birlikte kılmak nasip oldu. Öncelikle bu acılı ve hüzünlü bayramlarını onlarla paylaşmış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Allah bir daha milletimize böyle büyük bir acı, keder göstermesin. Yaraların hızla sarılmakta olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bayramlar; dayanışmadır, yardımlaşmadır, bir arada olmaktır, sarılmaktır, kucaklaşmaktır, millet olarak yeniden millet olduğumuz hissetmek, birliğimizi, beraberliğimizi yeniden en kuvvetli şekilde tatbik ettiğimiz güzel günlerdir. Böyle bir günde Kahramanmaraş'ta güzel bir sabahta vatandaşlarımızla birlikte, kardeşlerimizle beraber aynı safta olmak, aynı kıbleye yönelmek, aynı dualara amin demek ve aynı gelecek tasavvuru içerisinde olmak her türlü duygunun üstündedir" diye konuştu.

Kurtulmuş, daha sonra EXPO 2023 alanında kahvaltı yaptığı depremzedelerin bayramını tebrik etti. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün de katıldığı kahvaltıda, ev sahibi Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023'e dair sunum yaptı. 23 Nisan'da açılması planlanan ancak deprem nedeniyle ertelenen EXPO'nun 25 ülkenin katılımıyla ağustos ayında gerçekleştirileceğini kaydetti.

'EKİMDEN İTİBAREN KALICI KONUTLAR HAK SAHİPLERİNE VERİLMEYE BAŞLANACAK'

Numan Kurtulmuş, ziyaretlerinin, devletin depremzedelerin yanında olduğunu, meselelerin takipçisi olduğunu göstermesi bakımından sembolik olduğunu belirtti. Depremzedelerle bir araya gelip sorunlarını ve dertlerini dinlemeyi amaçladıklarını belirten Kurtulmuş, "12 bin 625 kişi depremde vefat etmiş, yaklaşık olarak Kahramanmaraş'ın 4'te 1'i yıkılmış yani oturulamaz hale gelmiş. Şimdi, önümüzdeki mesele evleri yıkılmış, oturulamaz hale gelmiş olan yurttaşlarımızın kalıcı konutlarına kavuşması için devletin seferber olmasıdır. Ekim ayından itibaren, yapımı tamamlanan kalıcı konutlar, hak sahiplerine verilmeye başlanacak ve ümit ediyoruz ki kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımız kalıcı konutlarına geçerek hiç olmazsa depremin getirmiş olduğu o ağır travmaların ortadan kalkmasını sağlayacak bir zemine oturmuş olacak" dedi.

'HAYATIN NORMALE DÖNMESİNE EXPO'NUN KATKISI OLACAK'

EXPO 2023'ün de Kahramanmaraş için çok önemli olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Burada az evvel belediye başkanımızın sunmuş olduğu EXPO 2023 projesi de daha önce yapılması planlanan bir proje. Hayat devam ediyor, şimdi konteyner kentte konuşuyoruz, konteyner kentin içerisinde EXPO'dan bahsetmek biraz, çok uygun değil gibi görünüyorsa da Kahramanmaraş'ta hayatın normale dönmesi için bu EXPO'nun da eğer gerçekleştirilebilirse faydası ve katkısı olacağı kanaatindeyim. Böylece bir taraftan yaraların sarılması, bir taraftan şehirlerimizin yeniden imar edilmesi ama aynı zamanda da günlük hayatın içerisinde devam eden faaliyetlerin sürdürülmesi hepimiz için zorunlu ve önemlidir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-06-28 11:44:29



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