Bakan Özhaseki Kahramanmaraş´ta: İnşallah bu yaraları saracağız



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bayram namazı kıldı. Depremzedeler ile bayramlaşan Bakan Özhaseki, "İnşallah bu yaraları saracağız, milletimizin yüzünü güldüreceğiz" dedi.

Kurban Bayramı nedeniyle Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bayram namazını Meydan Çadır Camii'nde kıldı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt'un da eşlik ettiği Bakan Özhaseki, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Depremzedelerin bayramını kutlayan Bakan Özhaseki, depremin ardından hazırlanan yol haritasını titizlikle takip ettiklerini ifade etti. Yıkılan evlerin yerine yeniden yapılabilmesi, depremzedelerin bir an önce kalıcı konutlara geçebilmesi için şantiyeleri gezdiğini dile getiren Özhaseki, şöyle konuştu:

"Hızlı davranmaya çalışıyoruz, kolay değil. Karşımıza çıkan tablo şu, yaklaşık 650 bin bağımsız birim ev olarak yapılmak zorunda. 200 bine yakın da iş yeri, depo, ahır gibi yerler var. Yani 850 bin bağımsız birimi yapmak durumundayız. Bu şehirlerimizde, bu ilçelerimizde hayatı normale döndürmenin yollarını arayacağız. Onun için çalışıyoruz kolay değil. Büyük bir acı var ortada. Allah bir daha böyle bir acı hiç kimseye yaşatmasın, hiçbirimize yaşatmasın. Bütün bu hasarın altından kalkılacak, inşallah biz bunları yaparız, gücümüz yeter. İyi niyetle yola çıktık, gayret ediyoruz, uğraşıyoruz, bayram seyran dinlemiyoruz. İnşallah bu yaraları saracağız, milletimizin yüzünü güldüreceğiz. Ara ara kardeşlerimiz soruyorlar 'Hep buralarda olacak mısınız?' diye. Evet, olacağız. Ne zaman ki onlar rahat edecekler, 'Sizden Allah razı olsun gidebilirsiniz' diyecekler, o zamana kadar inşallah buralarda olacağız."DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-06-28 12:30:51



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