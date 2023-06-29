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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Asrın felaketine, asrın dayanışmasıyla cevap veriyoruz (2)

DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Asrın felaketine, asrın dayanışmasıyla cevap veriyoruz (2)


KAHRAMANMARAŞ'A GEÇTİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adıyaman'daki ziyaret ve incelemelerin ardından Kahramanmaraş'a geçti. İl Emniyet Müdürlüğü binasındaki afet koordinasyon merkezine geçen Yılmaz'ı, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile kurum amirleri karşıladı.
Burada açıklama yapan Cevdet Yılmaz, bayram nedeniyle çeşitli ziyaretlerde bulunup, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüp, sahada inceleme yapmak amacıyla Kahramanmaraş'a geldiğini söyledi. Depremin ilk yaşandığı andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Yılmaz, depremin yaralarını devlet ve millet olarak birlikte saracaklarını, asrın afetine asrın dayanışmasıyla karşılık vereceklerini kaydetti. Yılmaz, şöyle devam eti:
"İlk müdahaleler sonrasında geçici barınma çalışmaları aşağı yukarı tamamlandı. Önce çadır kentler sonra konteyner alanları oluşturuldu. Şimdi gündemimizde kalıcı konutların, barınma imkanlarının oluşturulup vatandaşımıza teslim edilmesi var. Bu konularda geldiğimiz son durumu arkadaşlarımızla birazdan alacağımız brifingde ve saha ziyaretlerinde değerlendireceğiz. Ancak en az konutlar kadar önemli olan altyapının yenilenmesi, altyapıdaki sıkıntıların giderilmesi.  Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bir taraftan kalıcı konutları inşa ederken diğer taraftan altyapıyı geliştirmeye ve ekonomik ortamı canlandırmaya dönük adımlar atmaya hep birlikte devam edeceğiz. Uzaktan konuşmak kolay, klavyelerin başına geçip cümleler yazmak da kolay, ama bu tür durumlarda sahada olmak, vatandaşımızın en zor zamanında yanında olmak en değerli durum, tutum ve davranıştır. Bunu yapan bütün kesimleri tebrik ediyorum. Sivil toplum kuruluşlarından yerel yönetimlere, kamu kurumlarımızdaki çalışanlarımıza varıncaya kadar. Kim taş üstüne taş koyduysa, kim depremzede vatandaşlarımızın elinden tuttuysa, yardımcı olduysa hepsine şükranlarımızı sunuyoruz, hepsinin de bayramını bu vesileyle tebrik ediyorum."
'650 BİN KONUT İNŞA ETME HEDEFİMİZ VAR'
Evsiz kalan depremzedelerin kalıcı konutlarına yerleştirilmesi için ilgili kurumların aralıksız bir şekilde çalıştığını ifade eden Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamalarını şöyle tamamladı:
"Yıl sonuna kadar biliyorsunuz 1 yıl içinde 300 binden fazla konutu inşa etme ve toplamda da 650 bin konutu inşa etme hedefimiz var. Bir taraftan da tabi diğer yıkılan yapıları kattığınız zaman 850 bine kadar çıkıyor bu rakam. Çok büyük bir faaliyet ama Allah'ın izniyle daha önceki depremlerde nasıl başardıysak, nasıl yaraları sardıysak bu depremin de yaralarını saracağız. Tabii ki belli bir zamana ihtiyaç var, tabii ki belli bir süreç ama bu sürecin sonunda bu illerimiz bir taraftan depremin yaralarını sarmış olacaklar, diğer taraftan gelecekte yaşanabilecek depremlere ve afetlere karşı da çok daha sağlam bir bünyeye kavuşmuş olacaklar. Gerek yüzyıllardır olmamış bir depremin yaşanması ve enerjinin boşalması gerekse de bu deprem vesilesiyle neredeyse yapı stokunun tamamına yakının sağlıklı hale getirilmesi bu bölgelerimizi Türkiye'nin en güvenli bölgeleri arasına dahil edecek ve inşallah gerek sosyal hayat, gerek ekonomik hayat sağlam bir zemin üzerine gelişmeye devam edecek. Bundan benim en küçük kuşkum, endişem yok."Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-06-29 18:09:25

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