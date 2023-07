Milli Yol Partisi lideri Çayır, deprem bölgesini ziyaret etti

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Kurban Bayramı´nda Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya geldi.Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, 6 Şubat´ta meydana gelen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş´ta depremzedeleri ziyaret etti. Depremde hayatını kaybedenlere Allah´tan rahmet dileyen Başkan Çayır, deprem bölgesinde bayramın buruk geçtiğini söyledi."KALICI KONUTLARDA SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİM"Başkan Çayır, "Yüreğimiz hala deprem bölgesinde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımız için yanıyor. Depremzede vatandaşlarımızın yanlarında olmak ve bayramı geçirmek üzere Arife gününde depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş iline geldim. Depremzede vatandaşlarımızın yanlarında bulunarak onların sorunlarını çözmek için nasıl bir fayda sağlayabilirim bunun gayreti içerisindeyim. Bölgede hala deprem enkazı kaldırılmamış yapılar bulunmaktadır. Bu enkazların bir an önce kalkması depremzede vatandaşlarımızın psikolojik açıdan kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacaktır. Çadır kentlerde vatandaşlarımız hayatlarını idame ettirmeye çalışmaktadırlar. Kalıcı konutların bir an önce yapılıp kendilerine teslim edilmesini istemektedirler. Depremzede vatandaşlarımızın kalıcı konutlara bir an önce kavuşmaları için süreci yakından takip edeceğim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş DHA

2023-07-01 09:48:01



