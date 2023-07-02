Kaybolan Alzheimer hastasını, 60 kişilik jandarma ekibi arıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaybolan Alzheimer hastasını, 60 kişilik jandarma ekibi arıyor

DHA

Kaybolan Alzheimer hastasını, 60 kişilik jandarma ekibi arıyor


Ömer KOÇ/KAHRAMMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, dün evinden çıkan ve haber alınamayan Alzheimer hastası Hasan Bilgiç'in (67) bulunması için 60 kişilik jandarma ekibi iz sürme köpekleri ve dronlarla arama yapıyor.
Büyüksır Mahalllesi'nde yaşayan Hasan Bilgiç dün evinden ayrıldı ve bir daha dönmedi. Alzheimer hastası olan Bilgiç'i bulmak için yakınları aramaya çıktı. Bilgiç´i bulamayan yakınları, 112'den yardım istedi. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. 60 kişiden oluşan jandarma ekipleri, bölgeye iz sürme köpeklerini ile dronlarını da getirdi. Bilgiç'i bulabilmek için mahallenin çevresindeki kayalık ve ağaçlık bölgede arama çalışması devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-07-02 15:36:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta TIR devrildi; yol 2 saat kapandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta TIR devrildi; yol 2 saat kapandı
Milli Yol Partisi lideri Çayır, deprem bölgesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Milli Yol Partisi lideri Çayır, deprem bölgesini ...
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta ...
Bakan Yumaklı: Orman yangınlarının büyük bölümü insan hatasından kaynaklı
YEREL HABERLER Bakan Yumaklı: Orman yangınlarının büyük bölümü insan ...
Kahramanmaraş'ta konteyner kentteki çocuklara eğlence
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta konteyner kentteki çocuklara eğlence
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının inşaatını inceledi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş'ta ...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş'taki TOKİ uygulama alanında incelemelerde bulundu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş'taki ...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş'ta ...
Depremlerin etkisiyle suyu bulanıklaşan Yeşilgöz Gölü eski görüntüsüne kavuştu
YEREL HABERLER Depremlerin etkisiyle suyu bulanıklaşan Yeşilgöz Gölü ...
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: ASRIN FELAKETİNE, ASRIN DAYANIŞMASIYLA CEVAP VERİYORUZ (3)  
YEREL HABERLER CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: ASRIN FELAKETİNE, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.