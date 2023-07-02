Kaybolan Alzheimer hastasını, 60 kişilik jandarma ekibi arıyor



Ömer KOÇ/KAHRAMMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, dün evinden çıkan ve haber alınamayan Alzheimer hastası Hasan Bilgiç'in (67) bulunması için 60 kişilik jandarma ekibi iz sürme köpekleri ve dronlarla arama yapıyor.

Büyüksır Mahalllesi'nde yaşayan Hasan Bilgiç dün evinden ayrıldı ve bir daha dönmedi. Alzheimer hastası olan Bilgiç'i bulmak için yakınları aramaya çıktı. Bilgiç´i bulamayan yakınları, 112'den yardım istedi. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. 60 kişiden oluşan jandarma ekipleri, bölgeye iz sürme köpeklerini ile dronlarını da getirdi. Bilgiç'i bulabilmek için mahallenin çevresindeki kayalık ve ağaçlık bölgede arama çalışması devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-07-02 15:36:59



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