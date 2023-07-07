Tamirhanede tüfekle oynarken 13 yaşındaki Ali'yi öldürdü

Ömer KOÇ/KAHRAMMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, Abdülkadim Ş., (20), av tüfeğiyle oynarken oto tamirhanesinde birlikte çalıştığı Ali Karaoğlan'ı (13) vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden Karaoğlan morga götürülürken, Abdülkadim Ş., gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdülkadim Ş.,ile tamirhanede birlikte çalıştıkları arkadaşlar otururken iş yerinde bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladılar. Tüfek Abdülkadım Ş.'nin elindeyken birden ateş aldı ve saçmalar Ali Karaoğlan'ın başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Karaoğlan'ın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri tüfeğe el koyup, şüpheli Abdülkadim Ş.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp morguna götürüldü.

Acı haberi alıp olay yerine gelen Ali Karaoğlan'ın annesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-07-07 15:11:36