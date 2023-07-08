Tüfekle vurulan Ali, meslek edinmek için tamirhaneye girmiş

Ömer KOÇ/KAHRAMMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, oto tamirhanesinde Abdülkadim Şakruk'un (20) elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden Ali Karaoğlan'ın (15) 2 ay önce meslek edinmek için işe girdiği ortaya çıktı. Karaoğlan, gözyaşları arasında toprağa verilirken, ölümüne neden olan Şakruk tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Bakırcılar Caddesi'ndeki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Abdülkadim Şakruk, arkadaşlarıyla otururken av tüfeğiyle oynamaya başladı. İddiaya göre, tüfek bu sırada ateş aldı ve saçmaların başına isabet ettiği Ali Karaoğlan olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınan Abdülkadim Şakruk, emniyetteki sorgusunda, olayın tamamen kaza olduğunu söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Şakruk, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. Cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Karaoğlan, Göksun ilçesinin Ericek Mahkemesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Ali Karaoğlan'ın olayın meydana geldiği tamirhaneye 2 ay önce meslek edinmek için girdiği belirtildi. Ölümüne neden olan Abdülkadim Şakruk'un ise 2 hafta önce işe başladığı belirtildi.

DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-07-08 14:45:19