Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Hiç kimse, bu kadar ağır bir deprem senaryosunu hayal edemezdi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Deprem ile ilgili biliyorsunuz; tatbikatlar, yazılan senaryolar üzerinden yapılır. Hiç kimse, bu kadar ağır bir deprem senaryosunu hayal edemezdi" dedi.

AFAD ve göçten sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, bir dizi ziyaret ve inceleme için Kahramanmaraş'a geldi. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün de eşlik ettiği Karaloğlu, ilk olarak İl Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçti.

'KENETLENDİK, BUGÜNE KADAR GELDİK'

Karaloğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaşamın normalleşmesi için yoğun çalışmalar yapıldığını belirterek, "6 Şubat için 'asrın felaketi' deniyor; aslında asrı da geçen, belki de insanlık tarihinin yazıldığı günden bu tarafa bildiğimiz bütün afetlerden daha büyük bir afeti yaşadık. Deprem ile ilgili biliyorsunuz; tatbikatlar, yazılan senaryolar üzerinden yapılır. Hiç kimse, bu kadar ağır bir deprem senaryosunu hayal edemezdi. Bizdeki senaryolar genelde şöyledir; bir şehirde deprem olur, komşu şehirler yardımına koşar. Burada 11 şehrimiz, şimdi 18 oldu; genel hayatı etkileme kararı itibarı ile. 18 şehrimizin ve 15 milyon insanın etkileneceği bir senaryoyu hiçbirimiz hayal bile edemezdik ama bunu yaşadık. Fatura ağırdı ama başta milletimiz, devletimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde kenetlendik, bugüne kadar geldik" dedi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-07-09 12:31:49