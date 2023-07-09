Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde yürütülen PençeŞimşek operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş'ın acı haberi memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde PençeŞimşek operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ile Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gök ve Günergök şehit oldu. Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi'nin Kürtül Mahallesi'nde oturan Taş ailesine acı haberi Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış verdi. Acı haberi duyan baba Ahmet ile anne Emine Taş gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan ailenin yakınları ve komşuları da eve akın etti. Eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Hasan Taş, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-07-09 22:43:29