TIR'la çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Uzun (32), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Çerkezuşağı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Uzun'un kullandığı 07 ATK 195 plakalı motosiklet ile virajı alamayan V.B. idaresindeki 23 LS 490 plakalı TIR çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Hüseyin Uzun hayatını kaybetti. TIR şoförü V.B. gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-07-11 14:24:21