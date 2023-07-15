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        Kahramanmaraş'ta orman yangını

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 13:21
        Kahramanmaraş'ta orman yangını

        Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi'ndeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çıkan dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı. Alevlerin hızla ormanı sardığı yangına, ekipler, 7 arazöz ve 3 su tankıyla müdahale ederken, havadan da 1 yangın helikopteri çalışmalara destek verdi. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-07-15 13:20:30

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