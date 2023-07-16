Kahramanmaraş'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma programı

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu. Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 15 Temmuz direnişi ve ruhunun, ihanete destek veren küresel işbirlikçilerine karşı bir meydan okuma olduğunu belirtti. Güngör, şunları söyledi:

"Bu ruhun beslediği milli şuur Türkiye Yüzyılı'nın temellerini atmış, bu temel milletimizin ve gönül coğrafyamızın zaten özünde var olan duygu, düşünce ve dayanışma iradesini daha da pekiştirmiştir. Unutulmasın ki bu ruh asla esareti kabul etmez, en zayıf zannedilen döneminde harlanır; Çanakkale´de, Anadolu´da, 15 Temmuz´da tarihin altın harflerle yazdığı istiklal mücadelesine dönüşür."

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise konuşmasında FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın cesareti ve çağrısı üzerine meydanlara çıkan millet tarafından bertaraf edildiğini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bu dönemde Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanlarının fedakarlıkları sayesinde Türkiye Yüzyılı inşa edilecektir. Bilinmelidir ki her türlü zorluğu aşarak kurduğumuz devletimizi, birlik ve beraberlik içinde bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla daha da yüceltmek ve güçlendirmek temel sorumluluğumuzdur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmadaki sancak, Vali Ömer Faruk Coşkun'a teslim edildi. Mehteran gösterisinin de yer aldığı program, saat 00.13'te verilen sela ile sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-07-16 00:53:18