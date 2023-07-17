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        Polis, ağabeyini yakalayınca tabancayla rastgele ateş açtı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 22:04
        Polis, ağabeyini yakalayınca tabancayla rastgele ateş açtı

        Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta polisin 'dur' ihtarına uymayan Mücahit K., takip sonucu yakalandı. Mücahit K., emniyete götürülmek üzereyken kardeşi Murat K., tabancayla rastgele ateş açtı. 3 kişinin gözaltına alındığı olayda 2 tabanca ele geçirildi.

        Olay, akşam saatlerinde Egemenlik Mahallesi´nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Mücahit K.´nın kullandığı otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü  hızla bölgeden kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri otomobili takip etti. Polisin destek istemesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Takip sonunda Mücahit K., otomobili terk edip yaya olarak kaçışını sürdürdü. Ancak fazla uzaklaşmadan kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, ekipler tarafından kelepçelendiği sırada olay yerine gelen bir kişi polisin dikkatini çekti. Yapılan kontrolde şüphelinin Mücahit K.'nın arkadaşı Hakan A. olduğu tespit edildi. Otomobilde yapılan aramada ise 1 tabanca ele geçirildi.

        TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

        Polisler, şüphelileri emniyete götürmeye üzereyken, caddeden silah sesleri duyuldu. Ekipler hemen rastgele ateş eden kişinin peşine düşerek alt sokaktaki evin bahçesinde gizlenmeye çalışırken yakaladı. Üzerinde yapılan aramada ise bir tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan kişinin kimlik sorgusunda Mücahit K.´nın kardeşi Murat K. olduğu belirlendi.

        Yapılan kontrollerde şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu otaya çıktı. Mücahit K., Murat K. ve Hakan A., gözaltına alınarak hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sona sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-07-17 22:03:50

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