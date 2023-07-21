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        Elbistan´da, orta hasarlı binaların güçlendirilmesi için çalışma başlatıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 11:53
        Elbistan´da, orta hasarlı binaların güçlendirilmesi için çalışma başlatıldı

        Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-  KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat'taki depremlerde orta hasarlı yapıların güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalar başladı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 2000 yılından sonra yapılan yapılar için müracaatları almayı başladıklarını belirterek, deprem bölgesinde orta hasarlı binalarla ilgili çalışma başlatan ilk belediye olduklarını söyledi.

        Depremlerden etkilenen şehirlerde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ederken, bugüne kadar belirsizliğini koruyan orta hasarlı binalar güçlendirme çalışmaları Kahramanmaraş´ın Elbistan ilçesinde adım atıldı. Elbistan Belediyesi, orta hasarlı binaların gerekli güçlendirme ve tadilatlarının yapılması amacıyla proje kabulüne başladı. Elbistan´ın en büyük sorununun barınma sorunu olduğunu ifade eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bu sorunun çözümü noktasında bir taraftan TOKİ´nin depremzede konutlarının inşaatı devam ederken diğer taraftan da orta hasarlı binaların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bunun için de yürürlükteki yönetmeliğe dayanarak inisiyatif alıp projeleri almaya başladıklarını söyledi. Gürbüz, şunları söyledi:

        "Burada en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi orta hasarlı binaların, yapıların nasıl tadilat geçireceği, onarılacağıyla ilgili mevzuat. Elimizde bir mevzuat var ama deprem öncesine ait. Biz bakanlığımızla görüştük onlar belli çalışmalar yaptılar, uygulama noktasında ciddi adımlar attılar. Şimdi burada 2 kriter var. Bir, 99 depremi yani 2000 öncesi yapılar, bir de 2000 yılından sonra yapı denetime tabi tutulup ondan sonra çıkan yönetmeliklere uygun yapılar üretildi. Biz, 2000 yılı öncesiyle ilgili belediyemize gelen müracaatları bekletiyoruz çünkü bakanlığımızın bu anlamda nasıl bir uygulama yapacağını henüz bilmiyoruz ama 2000 yılından sonra ne yapılacağını biliyoruz çünkü elimizde bir mevzuat var. Dolayısıyla biz bu noktada vatandaşlarımıza çağrıda bulunduk. Şu anda Elbistan´da en büyük sorun, barınma sorunu. Onun için vatandaşlarımıza çağrıda bulunduk ve 2 gün oldu bu çağrıyı yapalı. Vatandaşlarımızdan her gün 100 civarında müracaat alıyoruz, en son baktığımızda 300´ün üzerinde bir müracaat vardı. Onlara rehberlik edip yol gösteriyoruz ve şunu söylüyoruz; Yapılarınızla ilgili mevcut yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tedbirlerinizi alın, yapılması gereken çalışmaları yapın, belediyemize incelemeleri yapılmak üzere belediyemize teslim edin. Biz, belediye olarak kendi mühendislerimiz, yapı denetim firmalarımız, odalarımızla birlikte hareket ediyoruz. Yani orta hasarlı olup da az hasarlıya yakın yapılar var. Bunların üzerinde çok ciddi çalışmalar yapılmasına gerek yok. Çünkü karotlar ve gerekli laboratuvar incelemeleri alındıktan sonra karar verilebilecek noktadalar. Dolayısıyla biz bu noktada olan yapılarla ilgili kararlarımızı üretmeye başladık, inşallah önümüzdeki günlerde de izinleri vermeye başlayacağız. Şu an bize teslim edilen projeler belediyemiz tarafından inceleniyor, uygun olanlarla ilgili bakanlığımızla görüşüp süreçlerini başlatacağız."

        "DEPREM BÖLGESİNDE BAŞLAYAN İLK BELEDİYE ELBİSTAN"

        İkinci depremin merkez üssünü Elbistan olduğunu hatırlatan Başkan Mehmet Gürbüz, şöyle devam etti: :

        "Biz depremin merkez üssüyüz dolayısıyla yapacağımız adımlar çok önemli. Dolayısıyla bizimle beraber bu deprem sıkıntısını, sorunsalını yaşayan diğer idareler de benzer uygulamaları başlatacaktır, diye düşünüyorum. Biz, vatandaş öncelikli bir karar aldık, bakanlığımızla görüşüp bu inisiyatifi belediye olarak aldık. Elimizde de yürürlükte mevcut bir yönetmelik var. Dolayısıyla orta hasarlı olup da ağır hasarlıya yakın bir noktadan bahsetmiyorum ama az hasarlı düzeyde olan, incelemelerde de artık bunun barınma noktasını sıkıntı teşkil etmeyecek, küçük birtakım tadilatlarla aşılabilir denecek çok fazla yapı var. Dolayısıyla o yapıları uzun süre bekletmek, vatandaş bir taraftan dışarı da, konteynerler bugün kaynıyor yani güneş 37 derece yakıyor kavuruyor. Biz vatandaşımızı dışarıda bırakamayız, konut kiraları çok yüksek. Dolayısıyla taşınabilir, yaşanabilir nitelikte olan uygun olan ve üniversitelerden de bu anlamda laboratuvar sonuçları incelemelerinden de olumlu sonuç aldıklarımızı da bekletmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki nihai kararı yine hem üniversite hem laboratuvar aynı zamanda bakanlığımız yetkilileriyle veriyoruz biz. Orta hasarlı binalarla ilgili şu anda deprem bölgesinde başlayan ilk belediye Elbistan Belediyesi oldu." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-07-21 11:52:53

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