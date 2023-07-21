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        Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem; ağır hasarlı bina yıkıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:33
        Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem; ağır hasarlı bina yıkıldı

        Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı 5 katlı bina yıkıldı.

        AFAD verilerine göre; deprem saat 14.23'te yerin 5.5 kilometre derinlikte meydana geldi. Büyüklüğü 4 olarak ölçülen depremde Kümbet Mahallesi'ndeki 5 katlı ağır hasarlı olduğu için boşaltılmış olan bir bina yıkıldı. Depremle birlikte binanın yıkılması çevredeki vatandaşlarda korku ve panik yaratırken, herhangi bir yaralı ya da can kaybının olmadığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-07-21 16:32:46

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