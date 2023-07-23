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        Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 14:19
        Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

        KAHRAMANMARAŞ, (DHA)MALATYA'nın Elbistan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 13.48'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.76 kilometre derinliğinde kaydedilen ve kısa süreli endişeye yol açan depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Hasan KIRMIZITAŞ

        2023-07-23 14:18:53

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