Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)MALATYA'nın Elbistan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 13.48'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.76 kilometre derinliğinde kaydedilen ve kısa süreli endişeye yol açan depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Hasan KIRMIZITAŞ

2023-07-23 14:18:53