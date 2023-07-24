Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)

EVLERİN TAHLİYESİNE BAŞLANDI

Kahramanmaraş´ta çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Rüzgârın etkisiyle alevlerin evlere doğru ilerlemesi nedeniyle bölgedeki bazı evler de tahliye edilmeye başlandı.

Milli Savunma Bakanlığı da Orman Genel Müdürlüğü´nün talebi üzerine 2 adet S-70 helikopter görevlendirdi. Alevlere, 90 yangın söndürme işçisi 16 arazöz, 8 su tankı ve 5 iş makinesiyle müdahale edilirken, 2´si askeri helikopter olmak üzere 6 helikopter de havadan söndürme çalışmalarına destek verdi. (DHA)Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-07-24 22:33:09