Kahramanmaraş´ta, 14 saat süren yangında 100 hektar alan zarar gördü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta, dün öğleden sonra başlayan orman yangını, 14 saatlik çalışmayla sabaha karşı kontrol altına alındı. Yangında; 50´si orman, 50´si tarım arazisi olmak üzere 100 hektarlık alan zarar gördü.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Kabasakal Mahallesi´nde dün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı ekipler sevk edildi. 100´ün üzerinde yangın söndürme işçisinin yerden müdahale ettiği alevlere havadan da yangın söndürme helikopterleri su attı. Yangın nedeniyle bölgede bulunan bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Milli Savunma Bakanlığı´nın da 2 askeri helikopter görevlendirdiği yangın, 14 saatlik çalışmayla bugün saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınabildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların da destek verdiği yangın, sabah saatlerinde tamamen söndürüldü. Yangında, 50´si orman, 50´si tarım arazisi olmak üzere toplam 100 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin incelemesi devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-07-25 09:35:12