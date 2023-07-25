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        Kahramanmaraş´ta, 14 saat süren yangında 100 hektar alan zarar gördü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 09:36
        Kahramanmaraş´ta, 14 saat süren yangında 100 hektar alan zarar gördü

        Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta, dün öğleden sonra başlayan orman yangını, 14 saatlik çalışmayla sabaha karşı kontrol altına alındı. Yangında; 50´si orman, 50´si tarım arazisi olmak üzere 100 hektarlık alan zarar gördü.

        Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Kabasakal Mahallesi´nde dün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı ekipler sevk edildi. 100´ün üzerinde yangın söndürme işçisinin yerden müdahale ettiği alevlere havadan da yangın söndürme helikopterleri su attı. Yangın nedeniyle bölgede bulunan bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Milli Savunma Bakanlığı´nın da 2 askeri helikopter görevlendirdiği yangın, 14 saatlik çalışmayla bugün saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınabildi.

        Bölgede yaşayan vatandaşların da destek verdiği yangın, sabah saatlerinde tamamen söndürüldü. Yangında, 50´si orman, 50´si tarım arazisi olmak üzere toplam 100 hektarlık alan zarar gördü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin incelemesi devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-07-25 09:35:12

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