Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Elbistan´da belediye tarlada buğday üretip, ücretsiz 10 bin ekmek dağıtıyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 11:55
        Elbistan´da belediye tarlada buğday üretip, ücretsiz 10 bin ekmek dağıtıyor

        Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Elbistan Belediyesi, 3 yıldır 1 liradan sattığı halk ekmeği depremden sonra ücretsiz dağıtmaya başladı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, buğdayı belediyeye ait tarlalarda yetiştirdiklerini ve günlük üretilen 10 bin ekmeği herkese ücretsiz dağıttıklarını söyledi.

        Elbistan Belediyesi, ekmeği vatandaşa daha ucuza ulaştırmak için belediyeye ait arazilere ektiği buğdayın hasadına hazırlanıyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, buğday ekili Yapraklı Mahallesi´ndeki tarlada mahalle muhtarıyla incelemelerde bulundu. Bu yıl 330 dönüm tarlada buğday ektiklerini belirten Gürbüz, böylece maliyetleri düşürdüklerini ve 3 yıldır ekmeği 1 liradan sattıklarını kaydetti.

        Elbistan Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası´nda günlük 10 bin ekmek üretildiğini belirten Mehmet Gürbüz, depremden sonra 1 lira olan ekmeği ücretsiz dağıtmaya karar verdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

        "Elbistan Belediyesi olarak 330 dönümlük alanda bu sene ekim gerçekleştirdik, hamdolsun hasat zamanı geldi. Mülkiyeti belediyemize ait ancak boş olan tarlalar ekimi gerçekleştirilerek elde etmiş olduğumuz ürünü, ekmek üretiminde değerlendiriyoruz. Biz; geçen 3 yıl içerisinde ekmeği 1 liradan satıyorduk. 6 Şubat depreminden sonra üretmiş olduğumuz tüm ekmeği ücretsiz olarak vatandaşımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Birçok insan da; 'Buru nasıl başarabiliyorsunuz?´ diye merak ediyor. İşte böyle başarıyoruz; yani boş olan kendi arsalarımızı ekiyoruz, ekimini gerçekleştirdiğimiz yerlerden elde etmiş olduğumuz ürünü halk ekmek fabrikamızda vatandaşımıza ürün olarak sunuyoruz. Bundan sonraki yıllarda ekili alanı artırmayı planlıyoruz. Dünyanın gıda kriziyle uğraştığı bir dönemde biz tüm alanları ekeceğiz. İnşallah elde edilen hasattan da halk ekmeğimizin ihtiyacının üzerindeki ürünleri de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştıracağız."

        Ekmeklerin belediyeye ait halk ekmek büfeleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldığını belirten Gürbüz, "Halk ekmekte günlük 10 bin adet üretim gerçekleştiriyor. Dağıtımını, belediyemizin daha önce ekmeği 1 liradan sattığı satış noktalarından yapıyoruz. Halk ekmekte üretmiş olduğumuz 10 bin adet ekmeği günlük vatandaşlarımıza ulaştırmış oluyoruz. Ücretsiz dağıtım yaparken herhangi bir kriter koymadık. Zaten herkes depremzede, herkesin ciddi sorunları, kayıpları var. Dolayısıyla devletin imkanlarıyla vatandaşın yanında olması gerekir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-07-25 11:54:39

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "850 projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz"
        "850 projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz"
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş
        Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Mahallelinin balık kokulu su isyanı!
        Mahallelinin balık kokulu su isyanı!
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Eski papaz, 1975'te bir çocuğu öldürmekle suçlandı
        Eski papaz, 1975'te bir çocuğu öldürmekle suçlandı
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Benzine zam geldi
        Benzine zam geldi
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Rodos'taki yangın uydudan görüntülendi
        Rodos'taki yangın uydudan görüntülendi
        Uzun zaman sonra yüzü güldü
        Uzun zaman sonra yüzü güldü
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        Sendikalar ne istedi?
        Sendikalar ne istedi?

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş´ta, 14 saat süren yangında 100 hektar alan zarar gördü
        Kahramanmaraş´ta, 14 saat süren yangında 100 hektar alan zarar gördü
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
        GÜNCELLEME 3 - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME 3 - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor