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        Bakan Tunç: Deprem bölgesinde soruşturmalar titizlikle takip ediliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 12:34
        Bakan Tunç: Deprem bölgesinde soruşturmalar titizlikle takip ediliyor

        Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, deprem bölgesinde yürütülen soruşturmalarda 1757 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 118´i müteahhit 351 kişinin tutuklu olduğunu belirterek, "Özellikle bu konuda Cumhuriyet savcılarımız titizlikle soruşturmaları takip ediyorlar. Toplanan deliller ışığında bilirkişi incelemesine gönderilen dosyalar var. Bilirkişi incelemelerindeki çıkacak kusur durumuna göre tutukluluk durumları da gözden geçirilmeye devam ediyor" dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'dan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Bakan Tunç, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Depremin ilk anından Adalet Bakanlığı´nda kriz merkezi oluşturulduğunu ve bu merkezin 24 saat esasına göre çalıştığını ifade eden Bakan Yılmaz Tunç, vakit kaybetmeden hasar tespit ve delil toplama çalışmalarına da başlandığını kaydetti. Bu kapsamda depremden etkilenen 11 ilde 984 bilirkişinin görevlendirildiğini ifade eden Tunç, "Bu bilirkişiler mimarlardan, mühendislerden ve teknik elemanlardan oluşan ekiplerden oluşuyordu. Bunlar, binalardan karot örnekleri, demir örnekleri alarak ilgili delilleri topladılar ve bilirkişi incelemesi için gerekli yerlere savcılarımızın kontrolünde ulaştırdılar. 1000´e yakın hâkim ve savcımız deprem sonrasında ilk haftalarda bölgeye değişik illerimizden görevlendirilmiştik. 518 adli tıp personeli de bölgede özellikle DNA çalışmaları, kimlik tespit çalışmalarıyla ilgili olarak da çalışmalarını sürdürmüşlerdi. Toplamda da Adalet Bakanlığı olarak 7 bin 500 personelimizi deprem bölgesine göndermiştik" diye konuştu.

        `ÇIKACAK KUSUR DURUMUNA GÖRE TUTUKLULUK DURUMLARI GÖZDEN GEÇİRİLİYOR´

        Deprem sonrası Kahramanmaraş´a 21 yeni mahkeme kurarak mahkeme sayısını 106´ya çıkardıklarını, 5 yeni mahkemenin kurulmasının da kararının alındığını ve ihtiyaç durulması halinde bunların da açılacağını ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları söyledi:

        "Kahramanmaraş İdare mahkeme sayısı da özellikle delil tespitleriyle, hasar tespitleriyle alakalı olarak ihtiyaç vukuu buldu. 1 idare mahkememiz vardı. 2 yeni mahkeme daha kurduk ve şu anda 3 yeni idare mahkemesi vatandaşlarımızın yargı hizmetlerini sağlayacaklar. İhtiyaca göre 4´üncüyü de kurabiliriz. Bu noktada hazırlığımız devam ediyor. 11 vilayetimizde depremle ilgili ceza soruşturmaları depremin ilk anından itibaren başlamıştı hepinizin bildiği gibi. Özellikle sorumlular hakkında cezai takibatla ilgili olarak tutuklamalar gerçeklemişti, gözaltılar gerçekleşmişti, adli kontrol kararları verilmişi. Toplamda 11 vilayetimizde, deprem bölgesinde 1757 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı, 351 tutuklama gerçekleşti. Maraş´ımızda 412 şüpheliyle ilgili işlem yapılmıştı, 82 tutuklu söz konusu Maraş´ta. Toplamda adli kontrol kararı verilen deprem bölgesinde 642, Maraş´ımızda 150. 764 diğer tedbir kararları, Maraş´ta ise 180. Tutuklulardan Maraş´ta 82 tutukludan 15´i müteahhit, 65´i yapı sorumlusu 2´si yapı sahibi. Toplam, deprem bölgesinde de 118 müteahhit, 192 yapı sorumlusu, 23 yapı sahibi şu anda ceza soruşturması kapsamında tutuklu durumdalar. Burada şunu ifade etmek istiyorum, özellikle bu konuda Cumhuriyet savcılarımız titizlikle soruşturmaları takip ediyorlar. Toplanan deliller ışığında bilirkişi incelemesine gönderilen dosyalar var. Bilirkişi incelemelerindeki çıkacak kusur durumuna göre tutukluluk durumları da gözden geçirilmeye devam ediyor."DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-07-28 12:33:54

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