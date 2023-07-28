Bakan Tunç: Deprem bölgesinde soruşturmalar titizlikle takip ediliyor (2)

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VEYSİ KAYNAK´IN ANNESİNİN CENAZESİNE KATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği ziyaretinin ardından Kahramanmaraş Adalet Sarayı´na geçti. Bakan Tunç daha sonra Abdülhamid Han Camisi´nde eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak´ın 85 yaşında vefat eden annesi Sıdıka Kaynak´ın cenaze namazına katıldı. Bakan Yılmaz Tunç, namazın ardından Veysi Kaynak´a başsağlığı dileklerini iletti.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-07-28 14:14:26