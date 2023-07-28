Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bakan Tunç: Deprem bölgesinde soruşturmalar titizlikle takip ediliyor (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:15
        Bakan Tunç: Deprem bölgesinde soruşturmalar titizlikle takip ediliyor (2)

        VEYSİ KAYNAK´IN ANNESİNİN CENAZESİNE KATILDI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği ziyaretinin ardından Kahramanmaraş Adalet Sarayı´na geçti. Bakan Tunç daha sonra Abdülhamid Han Camisi´nde eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak´ın 85 yaşında vefat eden annesi Sıdıka Kaynak´ın cenaze namazına katıldı. Bakan Yılmaz Tunç, namazın ardından Veysi Kaynak´a başsağlığı dileklerini iletti.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-07-28 14:14:26

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        En güzel yaz havası!
        En güzel yaz havası!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Şemsiyeli taşlı trafik kavgası
        Şemsiyeli taşlı trafik kavgası
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        'Dur'madı, polise çarptı!
        'Dur'madı, polise çarptı!
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Prof. Kurnaz uyardı: Bunlar daha iyi günlerimiz
        Prof. Kurnaz uyardı: Bunlar daha iyi günlerimiz
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza

        Benzer Haberler

        Bakan Tunç: Deprem bölgesinde soruşturmalar titizlikle takip ediliyor
        Bakan Tunç: Deprem bölgesinde soruşturmalar titizlikle takip ediliyor
        Kahramanmaraş'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta depremzede esnaf enkazdan topladığı eşyaları "kafe"de sergiliyor
        Kahramanmaraş'ta depremzede esnaf enkazdan topladığı eşyaları "kafe"de sergiliyor
        Fenerbahçe Kulübü ilk konteyner kentini Kahramanmaraş'ta açtı
        Fenerbahçe Kulübü ilk konteyner kentini Kahramanmaraş'ta açtı
        Kahramanmaraş'ta deprem şehitleri adına futbol turnuvası düzenleniyor
        Kahramanmaraş'ta deprem şehitleri adına futbol turnuvası düzenleniyor
        Suudi Arabistan Prensesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ü ziyaret etti
        Suudi Arabistan Prensesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ü ziyaret etti