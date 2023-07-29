Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Depremin merkez üssünde konutlar yükseliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 13:42
        Depremin merkez üssünde konutlar yükseliyor

        Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Elbistan ilçesinde depremzedeler için inşa edilen konutların yapımı sürüyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, temeli atılan konutların inşaatının yaklaşık yüzde 70'inin tamamlandığını belirterek, "Biz yerel idare olarak buranın yaşam alanına dönüşmesi noktasında sosyal donatıları, yolları, çevre düzenlemeleri, altyapısal ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendimizi konumlandırdık" dedi.

        6 Şubat´ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan´da depremde evleri yıkılan ve ağır hasarlı olanlara teslim edilecek konutların inşaatı devam ediyor. İnşaatı büyük ölçüde tamamlanan konutlarda incelemelerde bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, depremde yaklaşık 20 bin bağımsız bölümü kaybettiklerini, ortalama 4 kişilik bir aile olarak hesap yapıldığında 80 bin nüfusun barınma alanının yenilenmesi gerektiğini söyledi. Bu nedenle barınma sorunun bir an evvel giderilmesi noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın talimatıyla çalışmaların hızla başladığını kaydeden Gürbüz, bu kapsamda Karaelbistan Mahallesi´nde temeli atılan konutların inşaatının büyük oranda tamamlandığını belirtti.

        Gürbüz, "Çevre, Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ, İller Bankası, Emlak Konut yetkilileri geldiler. Depremin hemen ilk anlarından itibaren en sağlam zeminler tespit edildi, temelleri atıldı. Bugün hamdolsun yaklaşık yüzde 70 oranında bitmiş binalarımız var. Kasım ayı gibi inşallah bunların bir kısmının teslim edilmesini hedefliyoruz. Şu anda üzerinde bulunduğumuz yer, Karaelbistan Mahallemiz. Mahallemizde yaklaşık 4 bin 12 konutumuz, bağımsız bölümümüz yapılıyor. Elbistan´da yaklaşık 10 bin bağımsız bölüm TOKİ tarafından yapılacak. Tabi bu çok katlı binalarımız. Diğer taraftan kırsal mahallelerdeki yaklaşık 800 adet konutumuz hızla ilerliyor. Orada da yaklaşık yüzde 50´Lik bir orana ulaştık. Bir kısmı Kasım´dan itibaren hak sahiplerine teslim edilecek. Arkasından önümüzdeki yıl 6´ncı aya kadar Elbistan´da şantiyesi kurulmuş, temeli atılmış tüm yapılar, toplu konutlar teslim edilmiş olacak. Böylelikle 10 bin adet konut vatandaşlarımıza inşallah bütün sosyal donatılarıyla beraber en güzel şekilde teslim edilecek. Biz yerel idare olarak buranın yaşam alanına dönüşmesi noktasında sosyal donatıları, yolları, çevre düzenlemeleri, altyapısal ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendimizi konumlandırdık."DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-07-29 13:41:25

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        Gecekondu katliamında iddianame!
        Gecekondu katliamında iddianame!
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Barajda 45 günlük su kaldı! Belediye'den vatandaşa SMS'le uyarı
        Barajda 45 günlük su kaldı! Belediye'den vatandaşa SMS'le uyarı
        Zayıflama iğnelerinde "yan etki" uyarısı!
        Zayıflama iğnelerinde "yan etki" uyarısı!
        "Atık suyun okyanusa tahliyesi 'dönüm noktası' olacak"
        "Atık suyun okyanusa tahliyesi 'dönüm noktası' olacak"
        Yelkan'ın öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle para cezası!
        Yelkan'ın öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle para cezası!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Dünyanın en yaşanabilir kentleri!
        Dünyanın en yaşanabilir kentleri!
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Suda aşk
        Suda aşk
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanı Tunç, eski Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın annesinin cenaze törenine katıldı
        Adalet Bakanı Tunç, eski Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın annesinin cenaze törenine katıldı
        Bakan Tunç: Deprem bölgesinde soruşturmalar titizlikle takip ediliyor (2)
        Bakan Tunç: Deprem bölgesinde soruşturmalar titizlikle takip ediliyor (2)
        Bakan Tunç: Deprem bölgesinde soruşturmalar titizlikle takip ediliyor
        Bakan Tunç: Deprem bölgesinde soruşturmalar titizlikle takip ediliyor
        Kahramanmaraş'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta depremzede esnaf enkazdan topladığı eşyaları "kafe"de sergiliyor
        Kahramanmaraş'ta depremzede esnaf enkazdan topladığı eşyaları "kafe"de sergiliyor
        Fenerbahçe Kulübü ilk konteyner kentini Kahramanmaraş'ta açtı
        Fenerbahçe Kulübü ilk konteyner kentini Kahramanmaraş'ta açtı