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        Kaza yerinde önlem almak isterken kamyonetin çarptığı astsubay şehit oldu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 12:20
        Kaza yerinde önlem almak isterken kamyonetin çarptığı astsubay şehit oldu (2)

        AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

        Afyonkarahisar'da kaza yerinde önlem alırken kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı´nın (33), Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinin Döngele Mahallesi´nde yaşayan ailesine acı haber verdi. Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli'den oğullarının şahadet haberini alan baba Mustafa ve anne Bayram Tatlı çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı. Ailenin evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

        DEPREMDE KOMİSER KARDEŞİ, YENGESİ VE YEĞENİNİ KAYBETMİŞ

        Evli ve 1 çocuk babası şehit Mustafa Tatlı´nın, komiser olan kardeşi Özkan Tatlı ve eşi ile bir çocuğunun 6 Şubat´ta meydana gelen depremlerde Hatay´da hayatını kaybettiği belirtildi.

        Eşi ve 2 kardeşinin de polis olduğu öğrenilen şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı´nın cenazesi, Döngele Mahallesi´nde düzenlenecek askeri törenle toprağa verilecek. (DHA)

        Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-07-31 12:19:04

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