Kazada önlem alırken şehit Astsubay Tatlı toprağa verildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)AFYONKARAHİSAR´da kaza yerinde önlem alırken bir kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı (33), memleketi Kahramanmaraş´ta düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin naaşını annesi Bayram Tatlı, havaalanında "Hoş geldin Mustafa´m" diyerek karşıladı.

Şehit Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Mustafa Tatlı´nın cenazesi, Afyonkarahisar´daki işlemlerin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş´a getirildi. Kahramanmaraş Havalimanı´nda ailesi ve protokolle birlikte şehidin naaşını karşılamaya gelen anne Bayram Tatlı, "Hoş geldin Mustafa´m" diyerek ağıt yaktı.

Meslektaşları tarafından omuzlara alınan Tatlı´nın naaşı, daha sonra cenaze aracına konularak merkez Onikişubat ilçesinin Döngele Mahallesi´ndeki baba ocağına götürüldü. Burada dua edilip helallik alındıktan sonra şehidin naaşı tören için mahalle mezarlığına getirildi.

Burada düzenlenen törene; şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, milletvekilleri, 2´nci Zırhlı Tugay komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkân ile vatandaşlar katıldı.

Törende şehit Mustafa Tatlı´nın özgeçmişi okunurken baba Mustafa Tatlı gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının kılınıp helallik alınmasının ardından şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eşi ve 2 kardeşi de polis olan Mustafa Tatlı´nın komiser olan bir kardeşi de 6 Şubat´ta meydana gelen depremde Hatay´da eşi ve çocuğuyla birlikte hayatını kaybetmişti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-07-31 19:27:51