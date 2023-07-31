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        Kazada önlem alırken şehit olan Astsubay Tatlı toprağa verildi / Yeniden

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 19:37
        Kazada önlem alırken şehit olan Astsubay Tatlı toprağa verildi / Yeniden

        Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)AFYONKARAHİSAR´da kaza yerinde önlem alırken bir kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı (33), memleketi Kahramanmaraş´ta düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin naaşını annesi Bayram Tatlı, havaalanında "Hoş geldin Mustafa´m" diyerek karşıladı.

        Şehit Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Mustafa Tatlı´nın cenazesi, Afyonkarahisar´daki işlemlerin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş´a getirildi. Kahramanmaraş Havalimanı´nda ailesi ve protokolle birlikte şehidin naaşını karşılamaya gelen anne Bayram Tatlı, "Hoş geldin Mustafa´m" diyerek ağıt yaktı.

        Meslektaşları tarafından omuzlara alınan Tatlı´nın naaşı, daha sonra cenaze aracına konularak merkez Onikişubat ilçesinin Döngele Mahallesi´ndeki baba ocağına götürüldü. Burada dua edilip helallik alındıktan sonra şehidin naaşı tören için mahalle mezarlığına getirildi.

        Burada düzenlenen törene; şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, milletvekilleri, 2´nci Zırhlı Tugay komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkân ile vatandaşlar katıldı.

        Törende şehit Mustafa Tatlı´nın özgeçmişi okunurken baba Mustafa Tatlı gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının kılınıp helallik alınmasının ardından şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Eşi ve 2 kardeşi de polis olan Mustafa Tatlı´nın komiser olan bir kardeşi de 6 Şubat´ta meydana gelen depremde Hatay´da eşi ve çocuğuyla birlikte hayatını kaybetmişti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-07-31 19:36:34

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