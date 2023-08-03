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        Bakan Bolat: Temmuz ayı ihracatımız yüzde 8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 11:53
        Bakan Bolat: Temmuz ayı ihracatımız yüzde 8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar oldu

        Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "İhracatımız temmuz ayında yüzde 8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşılmıştır" dedi.

        Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş´a gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilk olarak Kahramanmaraş Valiliği´ni ziyaret etti. Milletvekilleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe´nin de eşik ettiği Bolat, Vali Ömer Faruk Coşkun´dan şehir hakkında brifing aldı.

        Bakan Ömer Bolat, daha sonra Kahramanmaraş Ticaret Borsası´nda iş insanlarının da katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Bolat, deprem felaketinin ekonomik etkilerinin telafi edilmeye başlandığını gözlemlediklerini söyleyerek, "İhracatımız temmuz ayında yüzde 8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşılmıştır. 2023 yılı ocak-temmuz döneminde ise ihracatımız küresel üretim ve ticaret de düşüş ile deprem felaketine rağmen geçtiğimiz yılki seviyelerine yakın 143 milyar 435 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Temmuz ayı itibarıyla son 12 aylık ihracat ise yüzde 2,1 oranında artış ile 253 milyar 379 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Temmuz ayında ithalatımız ise yüzde 11,1 artışla 32 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak-temmuz döneminde ithalatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 oranında artışla 217 milyar 52 milyon dolara ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.DHA-Ekonomi Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-08-03 11:52:29

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