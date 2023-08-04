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        Kahramanmaraş'ta orman yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 17:52
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        Kahramanmaraş'ta orman yangını
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        Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Merkez Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için söndürme çalışmalarına başladı. Havadan da 2 yangın söndürme helikopteri kara ekiplerine destek veriyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-08-04 17:51:29

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