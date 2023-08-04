Kahramanmaraş'ta 12 katlı hasarlı bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMAARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Pazarcık ilçesinde depremde ağır hasar alan 12 katlı bina, 130 kilo patlayıcı kullanılarak yıkıldı. Fünyenin ateşlenmesinin ardından binanın yıkımı 5 saniye sürdü.

6 Şubat´ta meydana gelen ilk depremin merkez üssü olan Pazarcık ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. İş makineleriyle yapılan yıkımlar sürerken, 3 bloktan oluşan Belman Sitesi´nin bir bloğunun yıkımı patlayıcı kullanılarak yıkıldı. 12 katlı 33 daireli binanın yıkımı için patlayıcı uzmanları başta zemin kat olmak üzere binanın birçok noktasına patlayıcı yerleştirdi.

Yıkım firmasının yetkilisi Mehmet Güler, Kahramanmaraş´ta binlerce binanın acilen yıkılması gerektiğini, en hızlı yıkımın da patlayıcı kullanılarak yapılan yıkım olduğunu belirtti. Güler, "Bugün yapacağımız da bir başlangıç ve Pazarcık´ta olması da çok anlamlı. Burada kullandığımız patlayıcı madde dinamit ve kapsül. Bu bina 450 metrekareye oturuyor. 12 katlı binada 130 kilo dinamit 1514 adet de kapsüllerden kullanıyoruz. Ve bu kapsüllerin hepsinin birbirleriyle farklı zamanlarda patlamasını sağlıyoruz ki etrafta ses şiddeti, taş savrulması olmasın. Emniyet güçleri de gerekli her türlü tedbiri alıyor" diye konuştu.

Mehmet Güler ayrıca, her bir yıkım için ayrı bir ruhsat alındığını, bunun da yıkımı yavaşlattığını ifade edip yetkililere seslenerek şunlar söyledi:

"Patlayıcı madde ile kontrollü yapı yıkının olmazsa olmazı patlayıcı madde izin belgesi yani. Bir ruhsat ilçe bazında ada ada değil de komple ilçeyi kapsayacak şekilde çıkması lazım hız alabilmemiz için. Ben manyetoya bastıktan sonra 200 metre ileride bir bina yıkmak istersem bu ruhsat kapsamında yapamıyorum. Bizim ricamız lütfen İçişleri Bakanlığı bir genelge ya da başka bir şekilde il ya da ilçe bazında bir an önce bu yıkılacak binaların yıkılmasını sağlar. Yıkım ruhsatı almak yaklaşık 15 gün sürüyor ve her bir bina için topladığınız zaman yapıyor."

5 SANİYE SÜRDÜ

Ekiplerin binaya patlayıcıları yerleştirmesi yaklaşık 3 saat sürdü. Daha sonra binanın yaklaşık 200 metre uzağına kablo çekildi. Polislerinde çevrede geniş güvenlik önlemi almasının ardından Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı fünyeyi ateşlemesiyle bina yıkıldı. 12 katlı binanın yıkımı 5 saniye sürerken, yıkımda herhangi bir yaralanan olmadı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-08-04 21:52:31