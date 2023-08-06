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        Yazıcıoğlu ile arkadaşları, helikopterin düştüğü Keş Dağı'nda anıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 17:20
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        Yazıcıoğlu ile arkadaşları, helikopterin düştüğü Keş Dağı'nda anıldı
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        Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- Milli Yol Partisi (MYP) Remzi Çayır ve beraberindekiler

        Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile yanındaki 5 kişiyi, Keş Dağı'nda düzenlenen program ile andı.

        Göksun ilçesi 25 Mart 2009'da düşen helikopterde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclisi Üyesi adayı Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ve Pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin hayatını kaybettiği Keş Dağı'nda düzenlenen programa Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, Genel Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, Erhan Üstündağ'ın ağabeyi Ahmet Üstündağ, partililer ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulan programda İstiklal Marşı ile Kur'an-ı Kerim okundu.

        'PUSUYA DÜŞÜREREK YAZICIOĞLU İLE ARKADAŞLARINI ÖLDÜRDÜLER'

        Remzi Çayır, Yazıcıoğlu ile beraberindekilerin ölümünün üzerinden 14 sene geçtiğini ancak olayın hukuk önünde daha aydınlatılamadığını söyledi. Çayır, "Şu coğrafyaya dönüp, baktığımızda, aşağıya doğru yüzünüzü çevirdiğinizde bir gerçekle karşılaşıyorsunuz. Evet, pusuya düşürmüşler. Açık, aleni ifade ediyorum. Pusuya düşürerek Muhsin Yazıcıoğlu ile arkadaşlarını öldürdüler. Suikast. Ne yazık ki şu ana kadar Türkiye'yi yönetenler, gereğini yapamadı. İlk gece buradaydık, Kızılöz'de ateş başında çaresiz bir şekilde bekliyorduk. 100 metre gidiyorduk, sonra gerisin geri dönüyorduk. Niye? Çünkü donanımlı değildik, karda insan nasıl aranır bilmiyorduk. Bilenler yoktu. Askerler vardı, koruyucu kardeşlerimiz vardı ama onlar da yaktıkları ateşin başında bekleşip, duruyorlardı. Hiçbirisi ileriye doğru gitme gereği duymadı. Zaten o gece, o kadar soğuktu ki; hava o kadar kar vardı ki. Ölmesini beklediler ve özetle söylüyorum; aramadılar, kurtarmadılar. Senaryo tamam, plan tamam, pusu kurdular ve katlettiler, suikasta kurban ettiler. Son gün Genelkurmay'dan getirilen o özel ekibi, niye ilk gün getiremediniz? Kızılöz'den başladılar, bir saatte çıktılar. Niye öldükten sonra getirdiniz? Madem 1 saatte çıkılıyordu. Bu soruların cevabını vereceksiniz. Hiçbir şey atlamayacağız" dedi.

        'DOSYAYI FAİLİ MEÇHULLER ARASINA SOKMAYIN'

        Dosyanın faili meçhul dosyalar arasına eklenmek istediğini öne süren Çayır, "Birileri bizim 'Of' dememizi, 'Yeter' dememizi bekliyor. Yaş 63, dönüp hiçbir dünyalık makama bakmadık. 'Of' demeyiz, 'Yeter' demeyiz, gevşemeyiz, dosdoğru yürürüz sonucu ölüm bile olsa, şehadet bile olsa. Onun için burada yetkilileri uyarıyorum; sakın dosyayı faili meçhuller arasına sokmayın, buna teşebbüs etmeyin. Gerçek neyse onu milletin gözünün önüne çıkarın. Kaza mı diyorsun, çık korkma, nasıl olduğunu millete anlat" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-08-06 17:19:54

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