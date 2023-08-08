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        Eşinin öldürdüğü Büşra ve oğlu yan yana toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 12:53
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        Eşinin öldürdüğü Büşra ve oğlu yan yana toprağa verildi
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        Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)DENİZLİ´nin Tavas ilçesinde Ümit Mutlu Akpınar (24) tarafından bıçaklanarak öldürülen Büşra Akpınar (26) ile oğlu Macit Gül (4), Kahramanmaraş´ta yan yana toprağa verildi.

        Kahramanmaraş'tan 6 Şubat depremlerinin ardından eşi Büşra Akpınar ve üvey oğlu Macit Gül´ü alarak Denizli´nin Tavas ilçesine giden Ümit Mutlu Akpınar, pazar günü eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akpınar, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Büşra ile üvey oğlu Macit Gül´ü bıçaklayarak öldürdü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Büşra Akpınar ve oğlu Macit Gül´ün cenazeleri, Kahramanmaraş´ın merkez Onikişubat ilçesinin Sarıçukur Mahallesi´ne getirildi. Mahalle mezarlığında anne ve oğlu için cenaze töreni düzenlendi.

        OĞLUNU ELLERİYLE MEZARA KOYDU

        Büşra Akpınar ve oğlu Macit Gül´ün sırasıyla cenaze namazları kılındı. Cenaze töreninde baba Mehmet Gül, güçlükle ayakta dururken, oğlunun tabutunu mezarı başına kadar taşıdı. Daha sonra mezara inen Mehmet Gül, oğlu Macit´i kendi elleriyle kabire koydu. Macit Gül´ün velayetinin babasında olduğu ve depremden önce annesi Büşra Akpınar´ın yanında kaldığı ve birlikte Tavas´a yerleştikleri öğrenilirken, Mehmet Gül´ün, oğlunun Tavas´ta olduğunu daha sonra öğrendiği belirtildi.

        Öte yandan olaydan sonra tutuklanan Ümit Mutlu Akpınar ise tutuklu bulunduğu Kocabaş D Tipi Cezaevi´nde gardiyanlar tarafından asılı halde bulundu. Akpınar´ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-08-08 12:52:49

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