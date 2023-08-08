Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kömür işletmesinde hortum

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kömür işletmesinde hortum
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, Afşin-Elbistan Linyit (AEL) Kömür İşletmesi'nde çıkan hortum, helikopterden görüntülendi.

        Elbistan ilçesindeki Afşin-Elbistan Linyit (AEL) Kömür İşletmesi'nde, sahanın kömür taşıyan bantlarının olduğu bölgede hortum çıktı. Hortumla birlikte çevreyi toz bulutu kapladı. Kısa sürede etkisini yitiren hortum, bu sırada havada olan helikopterdeki kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

        2023-08-08 15:40:30

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Minik Zeynep'in ölümünde kusurlu bulunan sürücüye tahliye!
        Minik Zeynep'in ölümünde kusurlu bulunan sürücüye tahliye!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek

        Benzer Haberler

        Eşinin öldürdüğü Büşra ve oğlu yan yana toprağa verildi
        Eşinin öldürdüğü Büşra ve oğlu yan yana toprağa verildi
        Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hasar gören yollar onarılıyor
        Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hasar gören yollar onarılıyor
        Kahramanmaraş'taki depreme ait yeni kamera kayıtları ortaya çıktı
        Kahramanmaraş'taki depreme ait yeni kamera kayıtları ortaya çıktı
        'Hasarlı binalardaki yıkımın yarattığı toz bulutu kansere ve solunum hastal...
        'Hasarlı binalardaki yıkımın yarattığı toz bulutu kansere ve solunum hastal...
        Yazıcıoğlu ile arkadaşları, helikopterin düştüğü Keş Dağı'nda anıldı- Yenid...
        Yazıcıoğlu ile arkadaşları, helikopterin düştüğü Keş Dağı'nda anıldı- Yenid...
        Yazıcıoğlu ile arkadaşları, helikopterin düştüğü Keş Dağı'nda anıldı
        Yazıcıoğlu ile arkadaşları, helikopterin düştüğü Keş Dağı'nda anıldı