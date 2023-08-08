Kömür işletmesinde hortum

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, Afşin-Elbistan Linyit (AEL) Kömür İşletmesi'nde çıkan hortum, helikopterden görüntülendi.
Elbistan ilçesindeki Afşin-Elbistan Linyit (AEL) Kömür İşletmesi'nde, sahanın kömür taşıyan bantlarının olduğu bölgede hortum çıktı. Hortumla birlikte çevreyi toz bulutu kapladı. Kısa sürede etkisini yitiren hortum, bu sırada havada olan helikopterdeki kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-08-08 15:40:30